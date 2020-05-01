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  • 4.05.20 11:00 Онлайн-трансляция "Презентации проекта тестирования жителей Гостомеля на иммунитет к COVID - 19"
01 мая 2020, пятница, 10:36 23
Пресс-центр 2020-05-01T10:47:03+03:00
Українські Новини
4.05.20 11:00 Онлайн-трансляция "Презентации проекта тестирования жителей Гостомеля на иммунитет к COVID - 19"

4.05.20 11:00 Онлайн-трансляция "Презентации проекта тестирования жителей Гостомеля на иммунитет к COVID - 19"

Алина Заика

4 мая 2020 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится онлайн-трансляция "Презентации проекта массового тестирования жителей Гостомеля на наличие иммунитета к COVID - 19".

Гостомельский поселковый совет совместно с ОО "Фонд" Национального развития и инноваций" выступили с инициативой проекта проведения на территории поселка Гостомель тестирования жителей путем забора крови и проведения иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием тест систем DIA®-SARS-CoV-2-NP- lgG производства частного акционерного общества "Научно-производственной компании "ДИАПРОФ-МЕД", что позволит получить информацию об иммунном ответе организма к коронавирусной инфекции.

Главной целью проекта является определение лиц с уже имеющимся иммунитетом и бессимптомных носителей заболевания, для дальнейшей стратегии выхода из карантина и проведения противоэпидемических мер.

Спикеры:

  • Прилипко Юрий, председатель Гостомельского поселкового совета;
  • Крупская Ольга, президент ОО "Фундация "Национального развития и инноваций";
  • Цимбалюк Виталий, президент Национальной академии медицинских наук Украины;
  • Задорожная Виктория, д.м.н., директор, член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, профессор "Института эпидемиологии и инфекционных них болезней им. Л.В. Громашевского Национальной Академии медицинских наук Украины";
  • Шевчук Александр, председатель правления частного акционерного общества "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ДИАПРОФ-МЕД";
  • Родина Наталья, заместитель директора "Киевского областного лабораторного центра МОЗ Украины";
  • Протас Святослав, к.м.н., почетный председатель ОО "Институт общественного здоровья";
  • Котенко Артем, представитель обособленного подразделения ОО "Украинская ассоциация инвалидов АТО";
  • Згурева Оксана, представитель ОО "Бизнес Хелп";
  • Скуратовская Надежда, депутат Гостомельского поселкового совета.

Участие для журналистов возможно только в режиме онлайн, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

Вопросы можно будет задать в прямом эфире:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

По организационным и техническим вопросам обращайтесь в пресс-центр по тел.: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

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