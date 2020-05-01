4.05.20 11:00 Онлайн-трансляция "Презентации проекта тестирования жителей Гостомеля на иммунитет к COVID - 19"

4 мая 2020 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится онлайн-трансляция "Презентации проекта массового тестирования жителей Гостомеля на наличие иммунитета к COVID - 19".

Гостомельский поселковый совет совместно с ОО "Фонд" Национального развития и инноваций" выступили с инициативой проекта проведения на территории поселка Гостомель тестирования жителей путем забора крови и проведения иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием тест систем DIA®-SARS-CoV-2-NP- lgG производства частного акционерного общества "Научно-производственной компании "ДИАПРОФ-МЕД", что позволит получить информацию об иммунном ответе организма к коронавирусной инфекции.

Главной целью проекта является определение лиц с уже имеющимся иммунитетом и бессимптомных носителей заболевания, для дальнейшей стратегии выхода из карантина и проведения противоэпидемических мер.

Спикеры:

Прилипко Юрий, председатель Гостомельского поселкового совета;

председатель Гостомельского поселкового совета; Крупская Ольга, президент ОО "Фундация "Национального развития и инноваций";

президент ОО "Фундация "Национального развития и инноваций"; Цимбалюк Виталий, президент Национальной академии медицинских наук Украины;

президент Национальной академии медицинских наук Украины; Задорожная Виктория, д.м.н., директор, член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, профессор "Института эпидемиологии и инфекционных них болезней им. Л.В. Громашевского Национальной Академии медицинских наук Украины";

д.м.н., директор, член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, профессор "Института эпидемиологии и инфекционных них болезней им. Л.В. Громашевского Национальной Академии медицинских наук Украины"; Шевчук Александр, председатель правления частного акционерного общества "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ДИАПРОФ-МЕД";

председатель правления частного акционерного общества "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ДИАПРОФ-МЕД"; Родина Наталья, заместитель директора "Киевского областного лабораторного центра МОЗ Украины";

заместитель директора "Киевского областного лабораторного центра МОЗ Украины"; Протас Святослав, к.м.н., почетный председатель ОО "Институт общественного здоровья";

к.м.н., почетный председатель ОО "Институт общественного здоровья"; Котенко Артем, представитель обособленного подразделения ОО "Украинская ассоциация инвалидов АТО";

представитель обособленного подразделения ОО "Украинская ассоциация инвалидов АТО"; Згурева Оксана, представитель ОО "Бизнес Хелп";

представитель ОО "Бизнес Хелп"; Скуратовская Надежда, депутат Гостомельского поселкового совета.

Участие для журналистов возможно только в режиме онлайн, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

Вопросы можно будет задать в прямом эфире:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

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