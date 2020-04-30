После пандемии выиграет тот, кто лучше всего был готов к цифровой трансформации, — Шимкив

Пандемия COVID-19 станет толчком для развития тех стран, которые будут готовы инвестировать в диджитализацию и цифровую трансформацию. Об этом в эфире радио НВ заявил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

Он подчеркнул, что глобальный карантин кардинально изменит поведенческую модель человека, и, как следствие, многие социальные модели. По мнению Шимкива, не останется ни одной индустрии в мире, которая выйдет из карантина без потерь. Но те компании и страны, которые активно внедряли диджитализацию до пандемии - смогут их минимизировать.

"В "Дарнице" решение о цифровизации мы приняли много лет назад. У нас вся инфраструктура в облаке. Поэтому на нас карантин и переход в частично удаленную работу никак не повлиял. У нас даже маршрут транспорта, который должен привезти наших рабочих на завод, рассчитывается автоматически. Мы используем очень много цифровых технологий во всех наших процессах, многие из которых автоматизированы. Кроме того, мы и раньше уделяли большое внимание вопросу защиты нашего персонала, его безопасности, доступу к лекарственным препаратам. Все наши сотрудники обеспечены медицинской страховкой. Да, есть риски, но их преодоление зависит от грамотного управления и знания того, как их минимизировать", - подчеркнул Шимкив.

"Из-за пандемии COVID-19 проиграют не только отдельные отрасли. Проиграет и глобальная экономика. Но в то же время она создаст и новые возможности для развития бизнеса, для создания нового бизнеса. Но те предприятия, которые не готовы к цифровой трансформации, к работе удаленно - вряд ли смогут восстановиться после окончания карантина", - добавил он.

В дальнейшем, по мнению главы совета директоров Darnitsa Group, кроме глобальной цифровой трансформации и диджитализации, страны будут увеличивать инвестирование в клинические испытания по поиску новых решений в иммунологии и изучении природы вирусов. Также, спрогнозировал Шимкив, кардинальные изменения ждут медицинскую отрасль.

"Подходы к медицине точно изменятся. Будет совершенствоваться вопрос тестирования пациентов, сегментирование населения по рискам, мониторинг, обеспечение защиты и безопасности врачей. Мы все придем к необходимости развития телемедецины, реструктуризации и реорганизации больниц и госпиталей. Медицинскую систему в мире ждут достаточно серьезные изменения", - заключил Шимкив.