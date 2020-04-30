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30 апреля 2020, четверг, 18:03 10
СМИ 2020-04-30T18:11:14+03:00
Українські Новини
Поддержите свободную, независимую и безопасную прессу, – Дуня Миятович

Поддержите свободную, независимую и безопасную прессу, – Дуня Миятович

Павел Твердохлиб
Совет Европы, Права человека, Свобода слова, Дуня Миятович, Защита журналистов
Дуня Миятович. Фото из открытых источников
Дуня Миятович. Фото из открытых источников

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович накануне Всемирного дня свободы прессы призвала выразить благодарность журналистам и медиа-профессионалам за их неоценимую работу для общего блага.

Об этом сообщил Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ), ссылаясь на официальный веб-сайт Совета Европы.

"Мы должны воспользоваться этим поводом (Всемирным днем ​​свободы прессы), чтобы сделать паузу и выразить благодарность журналистам и медиа-профессионалам за их неоценимую работу для общего блага. Мы должны признать, что они жертвуют собой и своими семьями ради нас. Так происходит всегда, не только в кризисные периоды как сейчас. Они обеспечивают нас одним из самых мощных инструментов, который мы имеем в распоряжении для принятия решений, важных для нашей жизни: правдивую информацию", - заявила Миятович.

Комиссар по правам человека отметила, что журналисты разоблачают несправедливость, преступления, коррупцию или злоупотребления властью - они держат действия правительства под контролем общественности, представляют мотивационные истории, которые вдохновляют на перемены.

Миятович обратила внимание, что безопасность журналистов должна обеспечиваться в любое время не только ради справедливости, но и ради демократии.

"Слишком многие из них заплатили своей жизнью или пожертвовали своей свободой, чтобы мы могли принимать обоснованные решения и делать наши общества более справедливыми", - подчеркнула Миятович.

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