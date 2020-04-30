Поддержите свободную, независимую и безопасную прессу, – Дуня Миятович

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович накануне Всемирного дня свободы прессы призвала выразить благодарность журналистам и медиа-профессионалам за их неоценимую работу для общего блага.

Об этом сообщил Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ), ссылаясь на официальный веб-сайт Совета Европы.

"Мы должны воспользоваться этим поводом (Всемирным днем ​​свободы прессы), чтобы сделать паузу и выразить благодарность журналистам и медиа-профессионалам за их неоценимую работу для общего блага. Мы должны признать, что они жертвуют собой и своими семьями ради нас. Так происходит всегда, не только в кризисные периоды как сейчас. Они обеспечивают нас одним из самых мощных инструментов, который мы имеем в распоряжении для принятия решений, важных для нашей жизни: правдивую информацию", - заявила Миятович.

Комиссар по правам человека отметила, что журналисты разоблачают несправедливость, преступления, коррупцию или злоупотребления властью - они держат действия правительства под контролем общественности, представляют мотивационные истории, которые вдохновляют на перемены.

Миятович обратила внимание, что безопасность журналистов должна обеспечиваться в любое время не только ради справедливости, но и ради демократии.

"Слишком многие из них заплатили своей жизнью или пожертвовали своей свободой, чтобы мы могли принимать обоснованные решения и делать наши общества более справедливыми", - подчеркнула Миятович.