В 2019 "Фармак" заплатил 650 млн гривен налогов

В 2019 году крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) заплатила 650 млн гривен налогов.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Пандемия показала, насколько важна роль фармацевтики для жизни человечества. Фармацевтический рынок — один из самых динамичных в мире в связи с быстрым расширением ассортимента лекарственных средств и высоким спросом на них. Наращивание экспортного потенциала лекарственных средств способствует усилению имиджа страны как международного игрока, обеспечивает формирование продукта с высокой добавленной стоимостью и гарантирует поступление валютной выручки в Украину. Однако в стратегии экспорта страны фармацевтическая продукция не включена в перспективные сектора экономики для развития экспорта в соответствии с Экспортной стратегией Украины. Помощь государства по развитию экспорта лекарственных средств также могла бы внести значительный вклад в развитие отечественного производства и наукоемкой промышленности в целом. Фармпредприятия дают примерно 1% ВВП и платят в бюджет значительные средства в виде налогов. По результатам 2019 года сумма налоговых отчислений "Фармак" составляла примерно 650 млн гривен", - сказал исполнительный директор АО "Фармак" Владимир Костюк.

Он отметил, что именно фармацевты и врачи спасают сегодня в мире миллионы жизней.

"В этом году компании исполняется 95 лет. Сегодня в "Фармак" сконцентрированы современные технологии, инновационные решения и мощный научный потенциал. За последние пять лет инвестиции в научно-технический комплекс, производственное оборудование, исследовательскую деятельность составляют 3,4 млрд грн. "Фармак" ежегодно инвестирует в исследования и научные разработки более 15 млн долларов США. Сегодня в Компании работают 150 ученых, из которых 42 кандидата наук и 5 докторов наук. Мы проводим исследования наших лекарств в европейских лабораториях и научных полигонах в США. Поэтому мы будем увеличивать инвестиции в разработки и развитие", - сказал Костюк.

По его словам, в 2020 году компания планирует увеличить сумму инвестиций, при этом средства в первую очередь будут направлены на строительство нового лабораторно-офисного центра, в котором будут проводиться разработки современных сложнокомпонентных лекарственных средств, которые спасут много человеческих жизней

Как сообщали Українськi Новини, продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.