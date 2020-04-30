В 2019 "Фармак" увеличил капитальные инвестиции на 14,5% до 714 млн гривен

В 2019 году крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) увеличила капитальные инвестиции на 14,5% до 714 млн гривен по сравнению с 2018 годом.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, эти средства были направлены на строительство нового производства жидких лекарственных средств, модернизацию и дооснащение имеющихся производств, завершение оснащения нового таблеточного производства, приведение производственных мощностей в соответствие с требованиями FDA, обновление автопарка, проекты по энергосбережению, дооснащение лабораторного комплекса инновационными приборами и устройствами, реализацию ИТ-проектов для автоматизации многих бизнес-процессов, которые требуются на современном фармацевтическом производстве.

Компания начала проект по интегрированному бизнес-планированию (IBP), который охватит все основные процессы цепочки планирования — от спроса и поставки до оптимизации остатков — и будет способствовать улучшению оборотности и сокращению финансового цикла.

Также в 2019 году ЕБРР предоставил «Фармак» финансирование в размере 15 млн евро на пятилетний срок.

Эти инвестиции будут направлены компанией на расширение производства и модернизацию научно-исследовательских лабораторий, будут способствовать развитию инноваций, внедрению лучшей отраслевой практики и стимулированию конкуренции среди отечественных фармацевтических производителей.

Как сообщали Українськi Новини, продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.