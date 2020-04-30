В Германии возмущены запретом плановых операций из-за пандемии, — СМИ

В немецких клиниках сложилась парадоксальная ситуация: все плановые операции отменены, количество коек в отделениях интенсивной терапии увеличено, а массового наплыва пациентов с COVID-19 до сих пор нет. В итоге полупустые больницы испытывают финансовые убытки, а врачи и медсестры вынуждены сидеть по домам. Об этом пишут авторы статьи издания DW.com. По их данным, 40% коек в отделениях интенсивной терапии немецких больниц пустые.

Такая ситуация не приносит пользы ни пациентам, ни самим клиникам. Немецкое объединение больниц DKG требует снизить "коронавирусную готовность" и начать поэтапное возвращение клиник к обычному режиму работы.

"Количество "обычных" пациентов во всех немецких больницах резко сократилась, в некоторых - вдвое. Но пациенты, за лечение которых платят больничные кассы - это экономическая основа всей системы страховой медицины в Германии. Чтобы клиниках не обанкротились, правительство ФРГ создал для них специальный фонд помощи и платит за каждое больничную койку, которое простаивает в резерве и поэтому не приносит дохода, по 560 евро в сутки", - пишут авторы статьи.

По данным издания, небольшим больницам этих денег хватает, чтобы сводить концы с концами, но не большим клиникам, оборудованным самой современной дорогостоящей техникой, предоставляющим весь спектр медицинских услуг, - и об этом уже заявил председатель Немецкого объединения больниц (DKG) Геральд Гасс (Gerald Gaß ).

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) еще в середине апреля говорил, что в мае - при положительном развитии эпидемиологической ситуации - будет возможно шаг за шагом возвращать клиники к нормальному режиму работы.

"Возвращение больниц к нормальному режиму работы важно, поскольку откладывание крайне необходимых хирургических вмешательств, в частности, для удаления опухолей или протезирование тазобедренного сустава, приводит к физическим и душевным страданиям пациентов, которые в них нуждаются", - цитирует издание слова министра здравоохранения ФРГ Шпана.

Как ранее сообщалось, британские врачи и ученые пришли к выводу, что приостановка стандартных анализов, исследований, плановых операций и приемов в клиниках из-за концентрации системы на коронавирусе приводит к ухудшению состояния здоровья британцев. В стране намерены восстановить все приемы и операции, отмененные из-за мер относительно сдерживания распространения COVID-19.