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30 апреля 2020, четверг, 21:00 107
Общество 2020-04-30T21:00:01+03:00
Українські Новини
Местами придет летняя жара, но дожди с грозами и порывами ветра не отступят. Прогноз погоды на 1 мая

Местами придет летняя жара, но дожди с грозами и порывами ветра не отступят. Прогноз погоды на 1 мая

Анна Рудык
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Дождь. Фото: reading
Дождь. Фото: reading

1 мая в Киеве переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +17…+19 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, кое-где грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +15…+20 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +2…+7 градусов, днем +8…+13 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +6…+8 градусов, днем +17…+19 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +6…+8 градусов, днем +17…+19 градусов.

.В Сваляве ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +7…+9 градусов, днем +18…+20 градусов.

На севере Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +15…+20 градусов.

В центре Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +17…+22 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +21…+26 градусов.

На юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, кое-где грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +21…+26 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +18…+23 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +8…+10 градусов, днем +19…+21 градус.

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

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