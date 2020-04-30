Местами придет летняя жара, но дожди с грозами и порывами ветра не отступят. Прогноз погоды на 1 мая

1 мая в Киеве переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, ветер южный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +17…+19 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, кое-где грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +15…+20 градусов. В Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +2…+7 градусов, днем +8…+13 градусов. В Моршине ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +6…+8 градусов, днем +17…+19 градусов. В Трускавце ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +6…+8 градусов, днем +17…+19 градусов. .В Сваляве ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +7…+9 градусов, днем +18…+20 градусов. На севере Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер южный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +15…+20 градусов. В центре Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +17…+22 градуса. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +21…+26 градусов. На юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, кое-где грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +21…+26 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +18…+23 градуса. В Ялте без осадков. Температура ночью +8…+10 градусов, днем +19…+21 градус. Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды. Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.