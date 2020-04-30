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30 апреля 2020, четверг, 13:56 376
Общество 2020-04-30T13:57:09+03:00
Українські Новини
Кличко раскритиковал гуляющих по Крещатику киевлян

Кличко раскритиковал гуляющих по Крещатику киевлян

Ольга Фандорина
Виталий Кличко, Крещатик, Прогулки, карантин в Киеве
Крещатик. Фото:
Крещатик. Фото: "Информатор"

Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал жителей столицы, которые в последние дни "сами себе отменили карантин" и гуляют по городу. Об этом он заявил на брифинге. 

"Хотел бы еще раз обратиться к киевлянам. Я неприятно шокирован количеством людей, которые сами себе отменили карантин, вышли на улицы, пренебрегая всеми средствами безопасности. Вчера на Крещатике гуляли уже много людей, преимущественно без масок, более того - с детьми. А на дорогах такие пробки!.. Ибо все решили куда-то уехать. Хочу сказать одно: вы конечно можете не верить в угрозу и говорить, что все это легенды.. Но в таком случае вы не можете потом предъявлять претензии, что больницы - переполнены, что вам не смогли оказать помощь, что вас не предупреждали. А как уберечь людей, если они сами этого не хотят, еще и подвергают опасности других", - сказал Кличко в ежедневном видеообращении.

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, сегодня начался 50-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19 и продлил до 11 мая.

Тем временем в Украине коронавирус зафиксировали почти у 2 тыс. медиков.

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