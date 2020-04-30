Кличко раскритиковал гуляющих по Крещатику киевлян

Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал жителей столицы, которые в последние дни "сами себе отменили карантин" и гуляют по городу. Об этом он заявил на брифинге.

"Хотел бы еще раз обратиться к киевлянам. Я неприятно шокирован количеством людей, которые сами себе отменили карантин, вышли на улицы, пренебрегая всеми средствами безопасности. Вчера на Крещатике гуляли уже много людей, преимущественно без масок, более того - с детьми. А на дорогах такие пробки!.. Ибо все решили куда-то уехать. Хочу сказать одно: вы конечно можете не верить в угрозу и говорить, что все это легенды.. Но в таком случае вы не можете потом предъявлять претензии, что больницы - переполнены, что вам не смогли оказать помощь, что вас не предупреждали. А как уберечь людей, если они сами этого не хотят, еще и подвергают опасности других", - сказал Кличко в ежедневном видеообращении.

Как защититься от коронавируса:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, сегодня начался 50-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19 и продлил до 11 мая.

Тем временем в Украине коронавирус зафиксировали почти у 2 тыс. медиков.