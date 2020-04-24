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24 апреля 2020, пятница, 11:21 91
Финансы 2020-04-24T11:27:13+03:00
Українські Новини
Четвертую неделю подряд доллар в обменниках продолжил плавное падение

Четвертую неделю подряд доллар в обменниках продолжил плавное падение

Катерина Цапро
Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара падает
Курс доллара падает

С 17 по 24 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 2,37 коп. до 27,3996 UAH/USD, курс покупки понизился на 3,47 коп. до 26,9866 UAH/USD четвертую неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 17,57 коп. до 28,8845 UAH/EUR, курс продажи понизился на 22,00 коп. до 29,5587 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 10 по 17 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 11,98 коп. до 27,4233 UAH/USD, курс покупки понизился на 4,16 коп. до 27,0213 UAH/USD третью неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 24 апреля

26,9866

27,3996

28,8845

29,5587

3,1200

3,6800

По сравнению с 17 апреля

-0,0347

-0,0237

-0,1757

-0,2200

-0,0500

-0,0400

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

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