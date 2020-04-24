Четвертую неделю подряд доллар в обменниках продолжил плавное падение

С 17 по 24 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 2,37 коп. до 27,3996 UAH/USD, курс покупки понизился на 3,47 коп. до 26,9866 UAH/USD четвертую неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 17,57 коп. до 28,8845 UAH/EUR, курс продажи понизился на 22,00 коп. до 29,5587 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 10 по 17 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 11,98 коп. до 27,4233 UAH/USD, курс покупки понизился на 4,16 коп. до 27,0213 UAH/USD третью неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 24 апреля 26,9866 27,3996 28,8845 29,5587 3,1200 3,6800 По сравнению с 17 апреля -0,0347 -0,0237 -0,1757 -0,2200 -0,0500 -0,0400

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.