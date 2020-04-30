Институт когнитивного моделирования проводит лекции по стрессоустойчивости для нардепов "Слуги народа"

Вчера, 29 апреля депутаты от партии "Слуга народа" прослушали первую из четырех онлайн-лекций на тему "Адаптация к агрессивной среде: стрессоустойчивость в активной социальной сфере", которые проводит Институт когнитивного моделирования. Об этом заявили на официальной странице Института в Facebook.

"Карантин - это не повод сидеть без дела, поэтому уже сегодня научный руководитель Института когнитивного моделирования Спартак Суббота начал онлайн-курс для депутатов партии Слуга народа", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время почти двухчасовой онлайн-трансляции участники узнали о том, как адаптироваться к агрессивной среде и воспитать в себе стрессоустойчивость, работая в активной социальной сфере.

Впереди депутатов ожидают еще три лекции, во время которых Спартак Суббота расскажет о методах борьбы с выгоранием, как преодолеть стресс и защитить себя от ипохондрии.

"Надеемся, что наш воркшоп будет полезным для партии Слуга народа, а полученные знания и советы депутаты смогут применять в повседневной жизни", - отметили в Институте когнитивного моделирования.

Справка: Институт когнитивного моделирования - это современный научно-исследовательский центр, работающий в 5 направлениях социальных коммуникаций, а именно: Социальные технологии, Аналитика и социологические исследования, Цифровые технологии, Международная деятельность, Социальная и корпоративная психология.