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30 апреля 2020, четверг, 12:09 843
Общество 2020-04-30T12:09:01+03:00
Українські Новини
Институт когнитивного моделирования проводит лекции по стрессоустойчивости для нардепов "Слуги народа"

Институт когнитивного моделирования проводит лекции по стрессоустойчивости для нардепов "Слуги народа"

Ирина Дорофейчук
Наука, Лекция, Слуга народа, Институт когнитивного моделирования, Воркшоп
Институт когнитивного моделирования. Фото: ИКМ
Институт когнитивного моделирования. Фото: ИКМ
Вчера, 29 апреля депутаты от партии "Слуга народа" прослушали первую из четырех онлайн-лекций на тему "Адаптация к агрессивной среде: стрессоустойчивость в активной социальной сфере", которые проводит Институт когнитивного моделирования. Об этом заявили на официальной странице Института в Facebook.
"Карантин - это не повод сидеть без дела, поэтому уже сегодня научный руководитель Института когнитивного моделирования Спартак Суббота начал онлайн-курс для депутатов партии Слуга народа", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что во время почти двухчасовой онлайн-трансляции участники узнали о том, как адаптироваться к агрессивной среде и воспитать в себе стрессоустойчивость, работая в активной социальной сфере.
Впереди депутатов ожидают еще три лекции, во время которых Спартак Суббота расскажет о методах борьбы с выгоранием, как преодолеть стресс и защитить себя от ипохондрии.
"Надеемся, что наш воркшоп будет полезным для партии Слуга народа, а полученные знания и советы депутаты смогут применять в повседневной жизни", - отметили в Институте когнитивного моделирования.
Справка: Институт когнитивного моделирования - это современный научно-исследовательский центр, работающий в 5 направлениях социальных коммуникаций, а именно: Социальные технологии, Аналитика и социологические исследования, Цифровые технологии, Международная деятельность, Социальная и корпоративная психология.
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