Власть скрывает масштабы экономического кризиса от людей, - Бойко

"В нынешней ситуации самое плохое то, что власть обманывает людей. Еще месяц назад нам говорили, что страна лучше, чем когда-либо, готова к кризисным испытаниям. Оказалось, что это просто пустые слова. И об этом четко свидетельствует динамика выполнения Государственного бюджета в первом квартале нынешнего года. По итогам трех месяцев в госбюджет поступило на 27,6 млрд гривен меньше, чем запланировано. Оказалось, что грош цена и разрекламированным реформам, и всем заявлениям власти о помощи и поддержке медицины, которую она в первые недели эпидемии якобы поспешила оказать". Об этом заявил Сопредседатель фракции Оппозиционной платформы - За життя Юрий Бойко, комментируя выполнение бюджета в I квартале нынешнего года, информирует официальный портал политической силы.

Так, в частности, на борьбу с эпидемией потратили лишь немногим более 1 млрд гривен, привел пример народный депутат.

"Пока в стране разворачивалась эпидемия, президент, парламент и правительство решали какие-то свои кадровые вопросы, плели интриги, продавали землю, торговались с МВФ, но для устранения реальных угроз не делали ничего, кроме введения карантина. Финансирование медицины - ключевой отрасли, оказалось хуже (минус 18% по общему фонду госбюджета, – ред.), чем в первом квартале прошлого года, когда в мире никакой пандемии и в помине не было. Социальная защита населения недофинансирована на 5,6 млрд гривен. На поддержку экономики, и так мизерной, правительство направило на четверть меньше плана. Оказалось, что для "новых лиц" во власти в приоритете не здоровье людей, а собственный карман. Поэтому зарплаты, доплаты и премии все чиновники, менеджеры и члены наблюдательных советов госкомпаний получали вовремя и без всяких проблем", - подчеркнул Юрий Бойко.

Политик отметил, что после таких управленческих "художеств" власти доверять нельзя.

"Сейчас, когда бюджетом выделены ресурсы в Фонд борьбы с коронавирусом, все расходы из него необходимо жестко контролировать. Важно, чтобы эти средства пошли на помощь людям и экономике, а не на премии очередным приглашенным во власть "политическим туристам".

Оппозиционная платформа – За життя будет добиваться создания Временной следственной комиссии Верховной Рады для контроля за расходованием средств из антикризисного Фонда. Мы также выступаем за полноценный аудит всех медучреждений страны, чтобы понимать, какова реальная ситуация с обеспечением всем необходимым в больницах наших городов", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Он также акцентировал на необходимости полной смены приоритетов в работе парламента.

"Нужно вносить новые изменения в бюджет, чтобы реально укрепить медицину, стимулировать экономику и помочь украинским семьям. В повестке дня работы парламента должны, наконец, появиться законопроекты, предусмотренные Минскими соглашениями. Сегодня Украине как воздух нужен мир – чтобы остановить жертвы, преодолеть эпидемию и не допустить коллапса экономики. У страны есть шанс прекратить войну, избежать кризиса и нищеты, и задача президента, правительства, всех парламентских фракций – работать так, чтобы этот шанс реализовать", - резюмировал Юрий Бойко.