После назначения на заседании Кабмина 29 апреля нового руководителя Государственной налоговой службы Украины в сети начали распространяться слухи, будто Алексей Любченко подпадает под действие закона "Об очищении власти (люстрации)". Об этом пишет Информационное агентство ASPI.

Однако, если разобраться подробнее, становится ясно, что эта клевета появляется не просто так, а инициаторами сообщений становятся в основном нардепы из фракции "Голос".

По данным открытых социсследований известно, что эта политсила меньше, чем за год, полностью "убила" свой рейтинг, который "накачали" на личной популярности Святослава Вакарчука, а он добровольно освободил пост председателя партии... Нардепы из "Голоса" же в Раде вообще почти не занимаются проблемами реальной экономики и производства, а голосуют за то, чтобы продавать земли Украины, или занимать деньги у транснациональных финансовых структур, которые управляются мировыми магнатами, вроде Джорджа Сороса. Именно за это в СМИ их давно окрестили "соросятами". Так по чьему заказу нардепы из "Голоса" начали атаку в СМИ на нового руководителя ГНС Алексея Любченко?

Их политические методы известны – "хайп" и "тренд". Да и в отношении Любченко – все началось с громкого, но неправдивого заявления - первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко (фракция "Голос") в Facebook написала, что Алексей Любченко якобы подпадает под люстрацию согласно части третьей статьи 1 Закона "Об очищении власти". В комментариях к посту Клименко сообщила, что фракция "Голос" планирует подавать жалобу в Национальное агентство по вопросам государственной службы и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Но специально для госпожи Клименко объясним юридические аспекты.

Во-первых, Европейский суд по правам человека, рассмотрев дело "Полулях и другие против Украины" признал, что при увольнении чиновников по принятому в 2014 году Закону "Об очищении власти" была нарушена Европейская конвенция по правам человека. В указанном деле Евро суд констатировал нарушение статей 6 и 13 Конвенции (право на эффективное средство правовой защиты), ст. 2 Протокола №4 к Конвенции относительно обеспечения права на свободу передвижения.

Соответственно в реестр люстрированных чиновников Минюста Украины персона Алексея Любченко в списках отсутствует. Указом президента Януковича он был уволен с должности заместителя Председателя Государственной налоговой администрации Украины еще в июне 2011 года.

Стоит отметить, что согласно п.3 ч.1 ст.3 "Закона о люстрации" предусмотрено, что запрет распространяется на руководителя центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и / или таможенную политику, налоговой милиции, их первого заместителя или заместителя, заместителя Министра внутренних дел Украины. Алексей Любченко никогда не занимал должность руководителя/руководителя налоговой, он был исключительно заместителем. Более того, данный факт подтверждается тем, что в 2009-2011 годах Любченко занимал должность заместителя председателя Государственной налоговой администрации. С конца 2012 года по ноябрь 2014 года - был помощником народного депутата Украины Виктора Тимошенко. В 2015 году Любченко был одним из претендентов на должность главы Государственной фискальной службы.