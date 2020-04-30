Напомним, в среду, 29 апреля, состоялось заседание Кабинета министров Украины, на котором Алексей Любченко был назначен и.о. председателя Государственной налоговой службы. Позже министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, какие задачи от Кабмина получил новый руководитель налоговой Любченко.