ФГИУ незаконно меняет руководство "Хмельницкоблэнерго", - менеджмент компании

"Во время режима карантина в Украине, неустановленнягруппа лиц, которая влияет на действующее руководство ФГИУ или имеет общие интересы с ним, пытается незаконно и безосновательно сменить руководство "Хмельницкоблэнерго" и ряда других государственных облэнерго и, благодаря этому, получить доступ к финансовым ресурсам успешных предприятий", - об этом говорится в заявлении менеджмента компании, обнародованном 30 апреля и текстом которого располагают "Українські Новини".

30 апреля 2020 АО "Хмельницкоблэнерго" обнародовало заявление менеджмента компании. В заявлении говорится, в частности, о попытках чиновников Фонда государственного имущества Украины осуществить замену руководства "Хмельницкоблэнерго" с нарушением процедур, определенных в Законе "Об акционерных обществах".

"28.04.2020, как нам стало известно, состоялось заседание Наблюдательного Совета АО "Хмельницкоблэнерго", на котором было якобы "принято решение" об увольнении и.о. гендиректора Общества О.Козачука и назначении на эту должность. В. Гапонова.

"Якобы принято" - потому что в заседании принимали участие 2 человека, назначенные с нарушением определенной Законом "Об акционерных обществах" процедуры - не публично и вне конкурса. Это решение будет обжаловано в суде", - говорится в заявлении менеджмента.

В документе отмечается, что 2 члена Наблюдательного совета накануне уволились по собственному желанию, а их замена согласно действующему законодательству, должна происходить исключительно в период осуществления ими полномочий, чего вовремя ФГИУ не сделал. Назначение же новых членов, утверждается в заявлении, на основании постановления КМУ №143 от 10.03.2017 г. может осуществляться только на основании прохождения конкурсного отбора, который проведен не был.

Тем не менее, ФГИУ принял решение о замене выбывших членов Наблюдательного совета, то есть тех людей, которые на дату получения уведомления Фонда, уже не являются членами Наблюдательного совета: "ФГИУ не имеет права осуществлять замену членов Наблюдательного совета, которые по собственному заявлению прекратили свои полномочия, а попытка такой замены является грубым нарушением Закона Украины "Об акционерных обществах".

При этом руководство компании утверждает, что ни разу не было предоставлено ни одной понятной причины для смены руководителя Общества. Между тем, как свидетельствуют экономические показатели предприятия, оно является лидером среди облэнерго с государственной долей. Так, чистая прибыль АО "Хмельницкоблэнерго" за 2019 составил 85,71 млн. грн., что превышает прибыль других 4-х государственных облэнерго вместе взятых (АО "Харьковоблэнерго" - 1,139. млн.грн, АО "Запорожьеоблэнерго" - 0,672 млн. грн, АО "Николаевоблэнерго" - 30,440 млн. грн, ОАО "Тернопольоблэнерго" - 0,639 млн. грн.). В этом году по результатам 2019 Компания планирует выплатить в государственный бюджет 30 млн. грн. дивидендов, тогда как государственные "Запорожьеоблэнерго" - 0,2 млн. грн, "Харьковоблэнерго" - 0,3 млн.грн, "Черкассыоблэнерго" - 2,5 млн. грн.

Кроме того, говорится в заявлении, "действия ФГИУ при изменении руководителей вышеупомянутых госпредприятий не согласуются с постановлением КМУ №256 от 25.03.2020 г., которое рекомендует "субъектам хозяйствования государственного сектора экономики, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и государственным банкам с целью обеспечения бесперебойной работы в условиях установленного карантина воздержаться от кадровых изменений в органах управления...".

"Возникает гипотеза, что когда Украина находится в режиме карантина, неустановленная группа лиц, которая влияет на действующее руководство ФГИУ или общие интересы с ним, пытается незаконно и безосновательно сменить руководство Общества и других государственных облэнерго и, благодаря этому, получить доступ к финансовым ресурсам успешных предприятий", - так комментирует менеджмент компании действий должностных лиц Фонда государственного имущества Украины.

"Менеджмент АО" Хмельницкоблэнерго "не держится за кресла" и готов уйти, - отмечает и.о. генерального директора Олег Козачук - при соблюдении прозрачных и законных процедур не только собственного увольнения, но и назначения нового руководства предприятия. С транспарентным конкурсом, публичностью и законностью. Только в таких условиях, по мнению менеджмента, "можно надеяться, что следующее руководство государственной компании, продолжит эффективное и выгодное для государства управление предприятием. А также на достойном уровне обеспечит работой 3,5 тысячи работников "Хмельницкоблэнерго" и гарантирует энергетическую безопасность всех жителей Хмельницкой области".

Справка

АО "Хмельницкоблэнерго" обеспечивает передачу и поставку электроэнергии в Хмельницкой области. Компания имеет долю - около 80% на рынке электроэнергии в регионе. Компания обслуживает 550 310 бытовых потребителей и 20 170 коммерческих и промышленных клиентов. Население, промышленные и другие коммерческие предприятия - основные клиенты, продажа которым составляет 42%, 13% и 11% соответственно.

Установленая трансформационная мощность - 3341 МВ-А (7522 подстанций). ПАО "Хмельницкоблэнерго" владеет 33 000 км воздушных линий и 1500 км кабельных линий электропередачи. Компания насчитывает около 3560 сотрудников.