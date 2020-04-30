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30 апреля 2020, четверг, 09:33 274
Медицина 2020-04-30T09:34:01+03:00
Українські Новини
"Фармак" реализует проект по локализации производства в Узбекистане

"Фармак" реализует проект по локализации производства в Узбекистане

Александр Дмитриенко

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев)  в фармацевтическом кластере Tashkent Pharma Park реализует проект по локализации производства в Узбекистане.

Об этом говорится в публикации интернет-издания uzdaily.

Согласно публикации, в Зангиатинском районе Ташкентской области началось строительство инновационного научно-производственного фармацевтического кластера Tashkent Pharma Park.

Одним из иностранных партнеров в реализации инвестиционных проектов в новом фармацевтическом кластере выступает украинская компания "Фармак".

""Фармак" всесторонне поддерживает инициативу руководства Узбекистана в реализации комплексных мер по улучшению системы обеспечения населения качественными лекарственными средствами, создавая благоприятные условия для развития фармацевтической отрасли. Наша компания в рамках деятельности фармацевтического кластера Tashkent Pharma Park планирует реализовать проект по локализации производства лекарственных средств международного качества", - сказал менеджер проекта АО "Фармак" Алексей Иванченко.

По его словам, помимо рабочих мест на новом производственном комплексе будет создана возможность для изучения современных фармацевтических технологий, компания поделится опытом изготовления качественных и современных лекарственных средств со специалистами Узбекистана, окажет содействие научно-техническим разработкам в республике.

В публикации отмечается, что данный проект позволит решить вопросы импортозамещения, налаживания производства лекарственных средств для лечения патологии эндокринной системы и сердечно-сосудистых заболеваний, подготовки современных кадров из числа местных специалистов фармацевтического и инжинирингового профиля.

Локализация производства по выпуску твердых лекарственных форм в виде таблеток и капсул, отвечающего европейским стандартам GMP, позволит выпускать более 500 миллионов таблеток в год.

В публикации отмечается, что АО «Фармак» представлено на рынке Узбекистане более 15 лет. За это время компания зарекомендовала себя, как надежный партнер и поставщик качественных, современных и эффективных лекарственных средств.

Как сообщали Українськi Новини, продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

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