подписаться на рассылку
26.8 27.2
28.85 29.5
˟
30 апреля 2020, четверг, 08:53 2362
Судебная власть 2020-04-30T08:53:01+03:00
Українські Новини
Окружной админсуд Киева признал, что Генпрокуратура и НАБУ незаконно открыли дело против Писарука, - СМИ

Окружной админсуд Киева признал, что Генпрокуратура и НАБУ незаконно открыли дело против Писарука, - СМИ

Татьяна Зотова
Банк, Кредит, Бахматюк, НАБУ, Окружной административный суд города Киева, Писарук, Каско
Окружной административный суд Киева Фото: oask.gov.ua
Окружной административный суд Киева Фото: oask.gov.ua

Дело против экс-первого заместителя главы НБУ Александра Писарука о предоставлении и якобы нецелевом использовании стабилизационного кредита, выданного "ВиЭйБи банку" Олега Бахматюка, было возобновлено незаконно. Об этом говорится в решении Окружного административного суда города Киева. Сообщает Depo.ua.

Окружной административный суд города Киева своим решением № 640/475/20 от 22 апреля 2020 признал отсутствующими полномочия бывшего первого заместителя Генерального прокурора Касько на принятие постановления от 18 сентября 2019 об отмене постановления о прекращении уголовного производства от 9 августа 2019 в уголовном производстве № 12016100000001664 от 8 октября 2016. Это решение опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Таким образом суд поставил точку в деле о законности восстановления уже расследованного и закрытого решениями судов дела о рефинансировании "ВиЭйБи банка" - прокурор Виталий Каско неправомерно возобновил дело и передал его НАБУ.

Напомним, что дело НАБУ против экс-заместителя главы Национального банка Александра Писарука касалась предоставления стабилизационного кредита в 1,2 млрд грн банку во время банковского кризиса 2014-2015 годов. Следствие не установило ни преступного умысла, ни неправомерной выгоды в действиях НБУ - все средства VAB банк направил на выплаты 80 тыс вкладчиков банка в счет погашения депозитов, что подтверждается данными НБУ и отчетом Фонда гарантирования вкладов.

Больше новостей о: Банк Кредит Бахматюк НАБУ Окружной административный суд города Киева Писарук Каско

"Ложь и манипуляция коррупционера". В "Укрлендфарм...
Около сорока нардепов обратились к премьер-министр...
Приватбанк ввел кредитные каникулы по автокредитам...
НАБУ отказалось открыть дело в отношении Ермака...
После скандала заблокированный чартер с заробитчанами все же вылетел в Лондон
В Украине коронавирус зафиксировали почти у 2 тыс. медиков. В каких областях больше всего заболевших
Новости
В Украине третий день подряд растет количество новых зараженных коронавирусом 09:18 Инфографика
Депутат "Слуги народа" уехал на карантин на Кипр, - СМИ 09:11
Самолет Ан-225
"Мрия" задумывалась как самолет-убийца для звездных войн, чтоб выводить спутники на орбиту, — новый ляп онлайн-школы 09:02
Окружной админсуд Киева признал, что Генпрокуратура и НАБУ незаконно открыли дело против Писарука, - СМИ 08:53
Шмыгаль назвал условия для отправки украинских "заробитчан" в ЕС 08:53
больше новостей
В мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий: кому и сколько доплатят 05:30
Получил осколочное ранение: на Донбассе погиб украинский военный 23:54
Люди поделятся на три группы: психолог рассказала, как жить после карантина 13:22
В мае проиндексированные пенсии выплатят 8,4 млн человек: кому повысят выплаты 19:01
В начале мая украинцы получат проиндексированную пенсию. Какую прибавку ждать 16:58
больше новостей
Член набсовета "Укрзализныци" Журавлев в апреле получил гонорар в 332 тыс. гривен 15:09
В Виннице предпринимательница захватила с оружием здание, а потом распространила фейки о том, как побывала заложницей, - СМИ 18:08
В мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий: кому и сколько доплатят 05:30
На каждого умершего от коронавируса в Украине приходится двое умерших от туберкулеза, четверо - от гриппа и 220 умерших от болезней сердца 12:59 Документ
Получил осколочное ранение: на Донбассе погиб украинский военный 23:54
больше новостей
Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий 689 млн гривен
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok