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29 апреля 2020, среда, 16:30 202
Верховная Рада и партии 2020-04-29T16:35:15+03:00
Українські Новини
"Платформа Бойко" хочет, чтобы Рада проголосовала постановление о праздновании 75-летия Победы

"Платформа Бойко" хочет, чтобы Рада проголосовала постановление о праздновании 75-летия Победы

Сергей Паламаренко
День Победы, Верховная Рада Крыма, Вадим Рабинович, Юрий Бойко, ОПЗЖ
Оппозиционная платформа - За жизнь (ОПЗЖ). Фото: platform.org.ua
Оппозиционная платформа - За жизнь (ОПЗЖ). Фото: platform.org.ua

Парламентская фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) обратилась с письмом на имя председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, в котором народные депутаты настаивают на необходимости внесении в повестку дня ближайшего заседания Рады постановления "О праздновании 75-й годовщины Победы".

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Скоро мы будем отмечать 75-ю годовщину Великой Победы. День Победы – это праздник, который объединяет поколения. Отметить бессмертный подвиг народа в той войне, почтить память погибших, усилить социальную защиту ветеранов, утвердить традиции уважительного отношения к ним – обязанность государства Украина", - говорится в письме оппозиционеров за подписью сопредседателей фракции ОПЗЖ Юрия Бойко и Вадима Рабиновича.

Парламентарии напомнили, что ходе Великой Отечественной войны Украина потеряла почти 13,5 млн граждан, за время войны и оккупации погиб каждый 5-й украинец, уничтожено 700 городов и 28 тыс. сел, сожжено 319 тыс. хозяйств.

Нардепы от ОПЗЖ настаивают, что обеспечение надлежащего празднования 75-й годовщины Победы и всестороннего освещения этого празднования, почтение памяти павших, усиление социальной защиты ветеранов войны и сохранение памяти о Великой Победе являются долгом украинской власти.

"Принятие постановления позволит на государственном уровне достойно отметить 75-ю годовщину Великой Победы", - подчеркнули оппозиционеры.

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