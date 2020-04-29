"Платформа Бойко" хочет, чтобы Рада проголосовала постановление о праздновании 75-летия Победы

Оппозиционная платформа - За жизнь (ОПЗЖ). Фото: platform.org.ua

Оппозиционная платформа - За жизнь (ОПЗЖ). Фото: platform.org.ua

Парламентская фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) обратилась с письмом на имя председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, в котором народные депутаты настаивают на необходимости внесении в повестку дня ближайшего заседания Рады постановления "О праздновании 75-й годовщины Победы".

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Скоро мы будем отмечать 75-ю годовщину Великой Победы. День Победы – это праздник, который объединяет поколения. Отметить бессмертный подвиг народа в той войне, почтить память погибших, усилить социальную защиту ветеранов, утвердить традиции уважительного отношения к ним – обязанность государства Украина", - говорится в письме оппозиционеров за подписью сопредседателей фракции ОПЗЖ Юрия Бойко и Вадима Рабиновича.

Парламентарии напомнили, что ходе Великой Отечественной войны Украина потеряла почти 13,5 млн граждан, за время войны и оккупации погиб каждый 5-й украинец, уничтожено 700 городов и 28 тыс. сел, сожжено 319 тыс. хозяйств.

Нардепы от ОПЗЖ настаивают, что обеспечение надлежащего празднования 75-й годовщины Победы и всестороннего освещения этого празднования, почтение памяти павших, усиление социальной защиты ветеранов войны и сохранение памяти о Великой Победе являются долгом украинской власти.

"Принятие постановления позволит на государственном уровне достойно отметить 75-ю годовщину Великой Победы", - подчеркнули оппозиционеры.