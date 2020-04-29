"Хмельницкоблэнерго" в 2019 увеличило прибыль в 2 раза и выплатит государству около 30 млн гривен дивидендов

Публичное акционерное общество (ПАО) "Хмельницкоблэнерго", 70% акций которого принадлежит государству, по результатам хозяйственной деятельности в 2019 году увеличило прибыль в 2 раза - до 85,7 млн гривен по сравнению с 42,80 млн гривен в 2018 году.

Об этом сообщила пресс-служба ПАО, ссылаясь на исполняющего обязанности генерального директора Олега Козачука.

По его словам, он будет предлагать акционерам - на очередном собрании акционеров общества, которое состоится 30 апреля 2020 года, направить 30 млн гривен на выплату дивидендов на государственную долю.

По оценкам экспертов, такие показатели по прогнозу являются самыми высоким среди операторов системы распределения электрической энергии (с госдолей).

Согласно заявлению Козачука, увеличение прибыли ПАО "Хмельницкоблэнерго" удалось достичь за счет повышения эффективности операционной деятельности, постоянному 100% выполнению инвестиционных программ (по модернизации оборудования и сетей), оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, в т.ч. процессов управления персоналом, обеспечению качественного учета электроэнергии (установлению электронных счетчиков с дифференцированным учетом), а также вследствие внедрения конкурентной системы закупок на предприятии.

"Приоритеты менеджмента компании - это развитие энергетической отрасли и экономики страны в целом, построение честных и прозрачных взаимоотношений со всеми субъектами рынка электроэнергии и заинтересованными сторонами. В том числе с 3,5 тыс. сотрудниками компании и потребителями электроэнергии", - подчеркнул Козачук.

Справка

АО "Хмельницкоблэнерго" - государственная энергоснабжающая компания - 70% акций предприятия принадлежит государству, остальные 30% - частным юридическим лицам и физическим лицам. ПАО "Хмельницкоблэнерго" обеспечивает передачу и поставку электроэнергии в Хмельницкой области. Компания имеет долю в около 80% на рынке электроэнергии в регионе. Компания обслуживает 550 310 бытовых потребителей и 20 170 коммерческих и промышленных клиентов.Население, промышленные и другие коммерческие предприятия - основные клиенты, продажа которым составляет 42%, 13% и 11% соответственно.

Установлена ​​трансформационный мощность - 3 341 МВ-А (7 522 подстанций). ПАО "Хмельницкоблэнерго" владеет 33 000 км воздушных линий и 1 500 км кабельных линий электропередачи. Компания насчитывает 3 560 сотрудников.