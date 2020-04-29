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29 апреля 2020, среда, 13:24 984
Общество 2020-04-29T13:48:30+03:00
Українські Новини
Лабораторное оборудование ОНМедУ сможет покрыть потребность одесситов и соседних областей в тестировании, - Ва

Лабораторное оборудование ОНМедУ сможет покрыть потребность одесситов и соседних областей в тестировании, - Валерий Запорожан на COVID-19

Ольга Фандорина
Ученые, ОНМедУ, Covid-19

Ученый совет Одесского национального медицинского университета передал област-ному лабораторному Центру Министерства здравоохранения Украины лабораторное оборудование и реактивы для проведения ПЦР тестирования на COVID-19. Об этом сообщил и.о. ректора ОНМедУ Руслан Вастьянов.

"Оборудование нашей лаборатории молекулярной патологии соответствует всем ев-ропейским стандартам. В свое время Валерий Запорожан инициировал создание этой лаборатории, чтобы студенты могли досконально изучить современные диагностические возможности и научиться правильно интерпретировать полученные результаты. Нам пришлось преодолеть немало бюрократических препятствий, чтобы получить это оборудование. Сейчас лаборатория полностью готова к работе и, по согласованию с Минздравом, часть ее оборудования была передана для борьбы с COVID-19", — сказал Вастьянов.

Со своей стороны председатель Ученого совета ОНМедУ Валерий Запорожан отметил, что это оборудование покроет потребность жителей Одессы и соседних областей в тестировании на наличие вируса SARS-CoV-2: "От скорости и точности тестирования зависит успех Украины в преодолении пандемии. Сегодня это сотни жизней, которые мы все вместе должны сохранить. И наш Одесский медуниверситет никогда не оста-нется в стороне".

Лаборатория молекулярной патологии ОНМЕдУ была создана по инициативе Валерия Запорожана в рамках совместного научно-исследовательского проекта с учеными университетов Анконы и Пескары (Италия). Первоначально лаборатория была ориентирована на исследования, связанные с онкологическими, сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями. Сейчас, кроме, проведения генетических тестов на SARS-CoV-2 методом ПЦР с помощью  этого оборудования планируют проводить геномные исследования COVID-19 для последующего прогнозирования распространения вируса и разработки комплексного подхода к профилактике эпидемий.

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