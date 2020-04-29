Порт "НИКА-ТЕРА" передал николаевским больницам новую партию медицинского оборудования

Четыре медицинских учреждения Николаева получили различное медицинское оборудование от порта "НИКА-ТЕРА", входящего в Group DF Дмитрия Фирташа.

Николаевские больницы №5 и №3, Центр первичной медико-санитарной помощи Николаевский родильный дом № 1 приняли от портовиков многофункциональные медицинские кровати, пульсоксиметры, дезинфекторы, другое различное медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты.

Закупка оборудования проходит в рамках Программы помощи, которую осуществляет порт медицине Николаева.

"На базе нашей больницы уже фактически создается новый респираторный центр. Он сможет принимать больных коронавирусной инфекцией, в случае развития эпидемии, – рассказал и.о. директора Городской больницы №3 Александр Чеботарев. – Сейчас мы на стадии "перезагрузки": провели электричество, создается кислородная линия, которая обеспечит работу аппаратов ИВЛ, нами обновляются мебель, устанавливаются кровати, закуплены новое постельное белье, матрасы. Одним словом, создается все необходимые условия для нормального пребывания пациентов на амбулаторном лечении. Мы искренне благодарны порту "НИКА-ТЕРА" за поддержку, поскольку они непосредственно делают многие закупки для нас, активно помогают нашему медицинскому учреждению. Таким образом, бизнес помогает всему городу, всем николаевцам".

Новую партию помощи от порта также получил Николаевский родильный дом № 1. Он работает с беременными и роженицами, у которых обнаружен вирус.

"Портовики уже не первый раз привозят помощь, и привозят даже больше, чем мы ожидаем. Сегодня мы получили средства для дезинфекции и ларингоскопы. И на этот раз они откликнулись на нашу просьбу о помощи, – прокомментировала заместительница главного врача "Родильного дома №1" Людмила Солоджук.

Порт "НИКА-ТЕРА", входящий в группу компаний предпринимателя Дмитрия Фирташа Group DF, продолжает обеспечивать больницы города самым необходимым оборудованием.

Ранее порт передал многофункциональные кровати, передвижные бактерицидные облучатели, в большом количестве средства индивидуальной зашиты: респираторы, защитные костюмы и многое другое, а также кислородные концентраторы.

"Мы стараемся оперативно реагировать на запросы николаевских медиков, закупаем необходимое медоборудование, средства защиты. Сейчас ответственный бизнес должен особенно быстро и активно помогать городам. Мы полностью защитили своих сотрудников и помогаем николаевцам, помогаем медикам, которые сегодня на передовой. Мы на оперативной связи с местной властью и с медиками, и полностью выполним запланированную и утвержденную нашим акционером программу благотворительной помощи. Совсем скоро мы поставим кислородные концентраторов для Областного центра лечения инфекционных заболеваний, – рассказал начальник порта "МСП НИКА-ТЕРА" Алим Агакишиев. – Я искренне благодарен акционеру и всему нашему коллективу за поддержку этого проекта, за эффективную работу с медиками. Медики спасают наших жителей от опасного недуга. Они всегда будут чувствовать плече и поддержку бизнеса".

ООО "МСП Ника-Тера" – современный высокомеханизированный морской порт, входящий в портовый бизнес Group DF.

Group DF - группа компаний, бизнес которой представлен в ряде стран Европы и Азии. В частности, Group DF – один из крупнейших на территории Восточной Европы инвесторов в газораспределительную, химическую, титановую и портовую отрасли. Группа также развивает бизнесы в сферах сельского хозяйства, медиа. Основатель и собственник Group DF – известный украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.

Ранее пресс-служба Group DF cообщала, что с момента начала эпидемии, предприятия Group DF оказали помощь 93 медицинским учреждениям в 18 областях и 71 населенном пункте Украины.