Правоохранительные структуры получают процент от деятельности конвертцентров, - начальник налоговой полиции Днепропетровщины

Прокуратура и суды Украины намеренно сливают дела о конвертационных центрах, не доводя их до рассмотрения судами. Об этом в интервью каналу "Свободный" заявил начальник налоговой полиции Днепропетровской области Сергей Пеньков, информирует портал unian.net.

"Буквально вчера заходит ко мне начальник отдела, занимающийся именно конвертационными центрами, и говорит: прокуратура продала очередной "конверт". Вот посмотрите на любое открытое дело, что с ним случается спустя месяц - если его не пропили налоговики, то продаст суд. А если суд не продаст - продаст прокуратура", - говорится в заявлении.

При этом он подчеркнул: деятельность всех крупнейших конвертационных центров напрямую управляется государством - "Конвертационные центры на уровне государства укрупняли. Скажем, до Революции Достоинства в Днипре существовал центр, который обслуживал область, часть Восточной Украины и, наверное, Крыма. Там был оборот в 2,5 млрд гривен в месяц. И эти государственные площадки никуда не делись".

Кроме того, Пеньков заостряет внимание, что 2% дохода конвертационных центров распределяется между "прокуратурой, СБУ, налоговой и полицией – каждая структура получает по 0,5%".

"Конвертационные центры – самое большое зло, потому что они разваливают экономику. И если подойти законодательно и с правовой точки зрения, то за полгода можно все их ликвидировать, для этого есть все возможности. Главное – чтобы была четкая система ответственности за уклонение от уплаты налогов", - резюмировал Пеньков.