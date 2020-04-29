Засуха убивает урожай - Бойко требует от властей принять срочные меры

"Засуха убивает урожай – срочные меры для защиты продбезопасности страны нужно принимать немедленно." Об этом заявил Сопредседатель фракции Оппозиционной платформы – За життя Юрий Бойко, комментируя ситуацию, в которой оказался юг Украины, информирует портал политической силы.

Сразу три области: Одесская, Херсонская и Николаевская попали под засуху, погибла значительная часть будущего урожая.

"Этим областям нужно помочь. На помощь аграриям в бюджете этого года заложено всего 4,2 млрд гривен, из них 1,2 млрд – это удешевление кредитов для покупки земли. Поскольку в этом году рынок земли не заработает, то эти деньги нужно направить на помощь пострадавшим фермерам. Если их сегодня не поддержать, то потери урожая будут очень серьёзными, а в условиях эпидемии крайне важно обеспечивать продовольственную безопасность страны", – подчеркнул Юрий Бойко.

Среди таких первоочередных мер, по его словам, должно быть восстановление налоговых льгот аграриям, доступные кредиты и поддержка государством местных бюджетов.

"В Евросоюзе сельхозпроизводители получают дотации на гектар земли. Дотации эти в 54 раза больше, чем теоретически может получить наш фермер. Европейские фермеры используют полученные средства для покупки техники, средств защиты растений, удобрений. Государство должно повернуться лицом к фермерам. Для этого необходимо восстановить им налоговые льготы, дать нормальные кредиты, а не под 20% годовых, пресекать спекуляции с ценами на топливо и удобрения. Нужно поддержать фермеров, которые сегодня являются работодателями на селе и производят 70% сельхозпродукции. Крупные агрохолдинги и так неплохо себя чувствуют. Необходима также государственная поддержка местным бюджетам, чтобы в случае снижения поступлений из-за неурожая это не сказалось на финансировании больниц, школ, социальных выплатах", – отметил политик.

Что касается вопроса экспорта сельхозкультур, то, по словам Юрия Бойко, главное, чтобы правительство не наделало каких-то бездумных глупостей запретительного характера, когда экспорт откроется.

"Нельзя запрещать экспорт аграрной продукции, нужно очень взвешенно и разумно подойти к этим вопросам. Весь мир испытывает недостаток продовольствия из-за эпидемии. Это будет очень острая проблема в мире, и наш экспорт будет востребован. Откроются новые рынки. И надо поддержать наших экспортеров-аграриев. И налоговыми льготами, и работой железной дороги, всеми мерами, которые позволят им увеличить производство и беспрепятственно экспортировать всю ту продукцию, которая нужна в мире. Безусловно, при этом нужен грамотный анализ и контроль, чтобы не было каких-то перекосов по отдельным видам продукции. Понимать сколько нужно нам зерна, гречки, кукурузы, других с/х культур – всего того, что необходимо в первую очередь для обеспечения продовольственной безопасности страны. Остальное – отправлять на экспорт, чтобы не снизился приток валюты в Украину", – сказал Юрий Бойко.

Народный депутат также считает, что если засуха продолжится, то правительству уже сейчас необходимо готовить антикризисную программу по поддержке сельского хозяйства.

"Правительству уже сейчас нужно начинать работу над антикризисной программой по сельскому хозяйству. Мы готовы участвовать и помогать в разработке такой программы", – резюмировал Юрий Бойко.