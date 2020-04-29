Бойко обжалует в Конституционном Суде закон о рынке земли

Оппозиционная платформа - за життя продолжит борьбу против обезземеливания и разорения украинских граждан". Об этом заявил Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Юрий Бойко, комментируя журналистам подписание президентом закона об обороте сельхозземель, информирует официальный портал политической силы.

"Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский подписал земельный приговор будущему страны. Несмотря на мнение подавляющего большинства граждан, несмотря на аргументы аграриев и обоснованную критику оппозиции, он поставил свою подпись под законом, открывающим не продажу, а распродажу украинской земли. Одним росчерком пера банкротство украинского фермерства, обезземеливание селян, подрыв продовольственной безопасности, всплеск коррупции и рейдерства из риска превратились в реальную угрозу", - заявил Юрий Бойко.

Политик подчеркнул, что ради обещанных в долг нескольких миллиардов от МВФ власть "пустила с молотка" национальные богатства, национальную перспективу и национальный суверенитет.

"Власть упорно твердит, что таким образом она сможет избежать дефолта и предотвратить экономический упадок. Однако это ложь. От бездарности, безответственности и дилетантства власти обещанные копейки не спасут. Именно это является главной угрозой для Украины. Правда же состоит в том, что Зе-команда находится под полным внешним контролем. Она не способна проводить политику, которая отвечает интересам украинского народа, и бездумно выполняет заказ внешних кредиторов, которые видят Украину аграрно-сырьевым придатком", - отметил Юрий Бойко.

Сопредседатель Оппозиционной платформы - За життя подчеркнул, что партия продолжит борьбу против планов обезземеливания и разорения страны и людей.

"Их намерения натолкнутся на жесткое и организованное сопротивление. Первым шагом, предпринятым оппозицией, будет обращение в Конституционный Суд с представлением об отмене земельного закона, нарушающего Конституцию и принятого с грубыми нарушениями процедуры. Мы уверены в своей победе и торжестве справедливости", - акцентировал народный депутат.

Также оппозиция возьмет под контроль весь комплекс земельных проблем и конфликтов.

"Тихо провернуть земельную "аферу" власти не удастся. Мы сделаем все, чтобы защитить громады, фермеров и собственников земельных наделов от произвола и рейдерства коррумпированной власти и ушлых спекулянтов.

В дальнейшем Оппозиционная платформа - За життя продолжит работу над разработкой и реализацией такого закона о земле, который позволит провести честное и справедливое распаевание, защитит права украинских граждан и станет стимулом для экономического развития страны. Когда наш проект будет готов, мы обязательно обеспечим его обсуждение и гарантируем право украинских граждан решить земельный вопрос на общенациональном референдуме", - резюмировал Юрий Бойко.