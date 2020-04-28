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28 апреля 2020, вторник, 23:08 845
Политика 2020-04-28T23:27:08+03:00
Українські Новини
Павелко официально пригласил членов "футбольной" ВСК в Дом футбола

Павелко официально пригласил членов "футбольной" ВСК в Дом футбола

Надежда Комендантова
Футбол, Дом футбола, Андрей Павелко, УАФ
Андрей Павелко. Фото: ФФУ
Андрей Павелко. Фото: ФФУ

Президент Украинкой ассоциации футбола Андрей Павелко пригласил членов парламентской ВСК, которая занимается вопросами расследования возможных нарушений при строительстве футбольных мини-полей с искусственным покрытием, провести выездное заседание комиссии в Доме футбола. Об этом говорится в соответствующем письме на имя главы ВСК, что есть в распоряжении Українських Новин.

Отмечается, что УАФ активно участвует в работе ВСК, предоставляя все необходимые пояснения, документы и регулярно делегируя своих представителей на заседание комиссии.

Сама комиссия, как неоднократно и публично заявляли ее представители, преследует цель, наконец, разобраться в обоснованности публичных претензий к различным подрядчикам в рамках реализации Всеукраинской программы развития спортивной инфраструктуры.

"...чем не только способствовать очищению имени отечественного футбола от многолетней информационной дискредитации, но и дальнейшему развитию молодежного и детского футбольного спорта в Украине", - сказано в письме.

Павелко подчеркивает, что как Президента УАФ он высоко ценит усилия народных депутатов.

"В связи с этим, считаю возможным пригласить всех членов ВСК провести очередное выездное заседание комиссии в Доме футбола.

Приглашаю к конструктивному общению в эпицентре футбольной жизни Украины. Ведь Дом футбола, это — кузница крупнейших наших спортивных побед", - сказано в тексте письма.

Президент УАФ уточнил, что на протяжении всего периода работы ВСК (с ноября прошлого года, - ред.), он избегал любых публичных высказываний по этому поводу, с «целью не допустить даже намека на давление», однако, ряд вероятных вопросов членов ВСК уполномочен прокоментировать лично.

"Поэтому с радостью готов к откровенному разговору, который прошу проводить в закрытом режиме.

Такой формат выездного заседания комиссии обусловлен тем, что в ходе заседания будет предоставлена конфиденциальная информация, содержащая коммерческую тайну и тайну следствия", - уточняется в письме.

В ходе заседания, члены ВСК также будут уведомлены про обстоятельства финансировании УАФ (за счет средств УЕФА) до 2015 года с применением оффшорных схем.

"(будет) раскрыта информация о мерах по ликвидации схем, что позволило прозрачно и без каких-либо посредников получать сегодня средства на развитие украинского футбола", - сказано в тексте.

Сообщается, что дата и время выездного заседание ВСК в Доме футбола будут вскоре определены.

Напомним, футбольная ВСК была создана в Верховной Раде в ноябре прошлого года. За время работы депутаты заслушали информацию от правоохранительных органов, провели выездное заседание на заводе по производству искусственного футбольного покрытия "ФФУ Продакшн", а также посетили построенные в Киеве мини-поля для игры в футбол.

Итоговый отчет о работе комиссии, депутаты должны представить в Раде до 15 мая.

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