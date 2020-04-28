"Дарница" начала сотрудничество с сервисом доставки лекарств Liki24.com

Фармацевтическая компания "Дарница" начала сотрудничество с сервисом поиска и доставки лекарств Liki24.com. Как передает пресс-служба компании, весь ассортимент лекарственных средств "Дарницы" доступен на сайте сервиса по минимальным ценам. Кроме того, покупатель может заказать адресную доставку необходимых медикаментов.

Глава совета директоров DarnitsaGroup Дмитрий Шимкив заявил, что благодаря такому сотрудничеству потребители продукции компании смогут сэкономить время, средства, а также значительно расширят доступ к необходимым медикаментам.

"Препаратами "Дарницы" лечится каждый седьмой украинец. Мы всегда уделяли много внимания обеспечению населения необходимыми лекарствами, а сегодня стремимся сделать этот процесс безопасным и исключить лишние контакты между людьми. Эту задачу решает перевод покупки лекарств в онлайн. Кроме комфорта и безопасности такой формат имеет дополнительные преимущества: он экономит время, расширяет доступ к лекарствам для жителей сельской местности и, что не менее важно, - обеспечивает приобретение препаратов по минимальной отпускной цене", - отметил Шимкив.

Выбрать необходимый препарат можно в специальном разделе сайта "Дарницы", после чего система перенаправляет пользователя на сайт Сервиса Liki24.com.

В свою очередь СЕО Liki24.com Антон Авринский отметил, что такое сотрудничество будет весьма полезным для потребителей в условиях карантина.

"Мы очень рады, что имеем возможность помогать людям получать лекарства удобным способом и по оптимальной цене. Это особенно важно во время карантина, когда возможность передвигаться ограничена", - отметил Авринский.

Напомним, Liki24.com сравнивает цены более чем 5 тысяч аптек и предлагает оптимальную стоимость препарата. После выбора лекарственных средств производства фармацевтической компании "Дарница" (за исключением тех, которые требуют особых условий хранения, входят в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств), необходимо добавить их в корзину и выбрать удобный способ доставки.

В частности, пользователь может воспользоваться услугами курьерской доставки сервиса Liki24.com, или забрать медикаменты в отделении Укрпочты или Новой Почты. Доставка Укрпочтой бесплатна на период карантина. Кроме этого, действует бесплатная доставка лекарственных средств в медицинские учреждения. Также с помощью сервиса пользователи могут самостоятельно забирать свои лекарства в удобной аптеке по предварительному резерву.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Продуктовый портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. Стратегические направления развития портфеля – кардиология, неврология и решения проблем боли.