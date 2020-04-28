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28 апреля 2020, вторник, 18:12 429
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Українські Новини
Взаимодействие ГФС и АРМА повысит эффективность управления арестованным имуществом, – Солодченко

Взаимодействие ГФС и АРМА повысит эффективность управления арестованным имуществом, – Солодченко

Ирина Дорофейчук
ГФС Украины, АРМА, Сергей Солодченко
Сергей Солодченко. Фото из открытых источников
Сергей Солодченко. Фото из открытых источников

Сотрудничество Государственной фискальной службы (ГФС) и Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) повысит эффективность работы с арестованным имуществом.

Об этом в ходе рабочей встречи с руководством АРМА заявил исполняющий обязанности руководителя ГФС Сергей Солодченко, передает официальный веб-сайт службы.

"Взаимодействие с фискальной службой, которая в рамках своей деятельности имеет дело с арестованным имуществом, должно максимально способствовать эффективной работе АРМА с этими активами. Это поможет более качественно и, самое главное - своевременно, осуществлять в интересах государства управление движимым и недвижимым имуществом, другими активами, арестованными решениями судов по уголовным производствам", - сказал Солодченко.

Во время встречи, АРМА и ГФС также договорились после завершения карантина проводить расширенные селекторные совещания с привлечением представителей центрального аппарата и территориальных органов ведомств.

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