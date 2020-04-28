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  • В Виннице предпринимательница захватила с оружием здание, а потом распространила фейки о том, как побывала заложницей, - СМИ
28 апреля 2020, вторник, 18:08 535
Политика 2020-04-28T18:13:24+03:00
Українські Новини
В Виннице предпринимательница захватила с оружием здание, а потом распространила фейки о том, как побывала за

В Виннице предпринимательница захватила с оружием здание, а потом распространила фейки о том, как побывала заложницей, - СМИ

Ярина Вацяк
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В Виннице предпринимательница Елена Гурьевская заложила в кредит здание, не выплатила долг, а когда проиграла все суды, забаррикадировалась там с вооруженными подельниками, а потом распространила в СМИ фейки о том, что была заложницей, сообщает Vinnytsia.today.

По сообщениям местных СМИ, это не первая попытка Гурьевской провести "схемы" с чужой недвижимостью - ранее ее предприятие "Остер" захватило здание предприятия "Подолье" в селе Строинке, причем, по свидетельствам директора Андрея Слободанюка, не обошлось без рейдерства и запугиваний.

В этот раз Герьевская взяла под залог здания на ул. Антоновича кредит, просрочила все выплаты по нему, а когда суд подтвердил невозвращенный кредит и передал задолженность третьей стороне – отказалась покидать здание.

Вместо этого она вместе с подельниками забаррикадировалась в здании, заварила запасные выходы и держала оборону. Тогда в полицию обратились новые собственники здания, и та профессионально обезвредила закрывшихся внутри бойцов.

Позже, когда подразделение КОРД взяли здание под контроль, у тех обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов. Полицейскими изъято 10 единиц оружия, среди которых 3 автомата, а также патроны. В отделение полиции были доставлены все участники конфликта для установления их личностей и опрос по поводу участия в упомянутых событиях. Рассматривают действия Гурьевской с точки зрения уголовной статьи о самоуправстве. В действиях Гурьевской, по мнению правоохранителей, есть состав преступления по ст. 206, 356, 263 УК Украины.

Позже в ряде местных СМИ появилась новая версия Гурьевской, в которой она выступила защитницей здания, которая не давала незаконно захватить его. Там законные действия полиции против группы вооруженных людей называют "захватом" и критикуют, не принимая во внимание ни поведение предпринимательницы и ее подельников, ни незаконный арсенал, обнаруженный в здании.

Сообщается, что сейчас деятельность Гурьевской проверяется правоохранительными органами, и в будущем, возможно, будут новые уголовные дела по работе ее компании.

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