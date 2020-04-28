Киевгаз возобновил работу вечного огня у стелы славы, который почти погас из-за мусора

Работники "Киевгаза" возобновили работу Вечного огня, который ранее неизвестные вандалы залили цементом, а сейчас он затух из-за чрезмерного количества мусора.

Об этом говорится в сообщении "Киевгаза" в социальной сети Facebook.

"Газовики обнаружили засорения горловины Вечного огня во время очередного обследования систем газоснабжения. Мусора, особенно пластиковых бутылок, было так много, что пламя почти погасло", - говорится в нем.

Отмечается, что бригада ремонтников "Киевгаз" полностью разобрала конструкцию, очистила горловину от мусора и устранила причины затухания.

"Несмотря на карантин, 160 наших сотрудников ежедневно выходят на свои маршруты и тщательно обследуют каждый километр системы газопроводов Киева и каждый объект на ней. Ведь бесперебойность доставки газа и безопасность киевлян - в приоритете", - отметили в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в мае установлен выходной день 9 мая, когда отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы). Поскольку в 2020 году 9 мая выпало в субботу, выходной переносится на понедельник, 11 мая.

В прошлом году накануне Дня Победы активисты усилили караулы у Вечного огня в Киеве.