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  • Киевгаз возобновил работу вечного огня у стелы славы, который почти погас из-за мусора
28 апреля 2020, вторник, 16:33 415
Политика 2020-04-28T16:40:33+03:00
Українські Новини
Киевгаз возобновил работу вечного огня у стелы славы, который почти погас из-за мусора

Киевгаз возобновил работу вечного огня у стелы славы, который почти погас из-за мусора

Ярина Вацяк
Вторая мировая война, Киевгаз, Вечный огонь, 9 мая
Вечный огонь в Киеве. Фото: Киевгаз
Вечный огонь в Киеве. Фото: Киевгаз

Работники "Киевгаза" возобновили работу Вечного огня, который ранее неизвестные вандалы залили цементом, а сейчас он затух из-за чрезмерного количества мусора.

Об этом говорится в сообщении "Киевгаза" в социальной сети Facebook.

"Газовики обнаружили засорения горловины Вечного огня во время очередного обследования систем газоснабжения. Мусора, особенно пластиковых бутылок, было так много, что пламя почти погасло", - говорится в нем.

Отмечается, что бригада ремонтников "Киевгаз" полностью разобрала конструкцию, очистила горловину от мусора и устранила причины затухания.

"Несмотря на карантин, 160 наших сотрудников ежедневно выходят на свои маршруты и тщательно обследуют каждый километр системы газопроводов Киева и каждый объект на ней. Ведь бесперебойность доставки газа и безопасность киевлян - в приоритете", - отметили в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в мае установлен выходной день 9 мая, когда отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы). Поскольку в 2020 году 9 мая выпало в субботу, выходной переносится на понедельник, 11 мая.

В прошлом году накануне Дня Победы активисты усилили караулы у Вечного огня в Киеве.

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