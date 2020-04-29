Киллеры, маньяки и убийцы: кандидаты на работу министру Малюське

Любитель эпатажных фотографий и скоротечных реформ министр юстиции Украины Денис Малюська на днях опять удивил украинское общество. В интервью Радио НВ министр Малюська поделился своими впечатлениями от встречи с пожизненно заключенными: "…крайне сдержанные, умные, интеллигентные, начитанные люди… Я таких готов брать на работу".

Интернет-издание "КП в Украине" напомнило 5 историй лиц, осужденных к пожизненному заключению.

По мнению министра, большинство из тех, кто сейчас отбывают наказание в тюрьмах самого строго режима, – это люди, которые исправились за время отбывания наказания. "Они сидят десятки лет. Это люди, которым сейчас уже 40−50 лет. Они даже особо не помнят ту свою жизнь. Это совершенно, принципиально другие люди, не такие, какими они попали в тюрьму", - уверен министр.

Издание перечислило несколько кандидатур из числа пожизненно осужденных, кто с легкой руки Малюськи может пойти к нему на работу. Журналисты намеренно не учитывали маргиналов, совершивших убийство с пьяных глаз или по причине особой бедности. Только тех, кто сделал свой выбор в ясном рассудке.

Василий Мариянчук ("Бухгалтер")

Выпускник Одесского медицинского института организовал бандитскую группировку, которая занялась грабежами, вымогательствами, похищениями людей, а вскоре и корыстными убийствами. Организованная преступная группа (ОПГ) расширила свою географию практически на всю Украину, а затем вышло на страны СНГ. В ОПГ входили 70-100 боевиков, среди которых не только граждане Украины, но также России, Беларуси и Молдовы.

В обвинительном заключении 400 эпизодов, из которых более 20 - это убийства, в некоторых случаях сразу нескольких человек. Мариянчук, получивший за расчетливость и корысть прозвище "Бухгалтер", с легкостью устранял как своих приспешников, так и направлял киллеров по частным "заказам".

Когда Мариянчука задержали в 1999 году в Венгрии, было очевидно - ему грозит пожизненное. Но это никак не склонило к раскаянию. Из СИЗО "Бухгалтер" организовал порядка 20 новых преступлений, в частности, покушение в 2002 году на бывшего следователя Генпрокуратуры Галину Климович, которая вела дело банды.

Руслан Худолей ("карловский душегуб")

В Темновской колонии Харьковской области отбывает наказание "карловский маньяк". На кровавый путь встал в 20 лет - когда только вернулся из армии. Первое убийство не планировал – решил ограбить женщину, стукнул металлической трубой по голове и не рассчитал сил. О том, что жертва умерла в больнице, узнал спустя два дня. Немного испугался, но жалости не почувствовал. Когда страх прошел, отправился дальше грабить.

На счету уроженца поселка Карловка в Полтавской области, по разным версиям, 29-31 убийство. Безжалостно убил беременную женщину, расстрелял семью из 5 человек, в том числе маленького ребенка. Среди жертв Худолея много беззащитных пенсионеров.

С 1998 года по 2004 год - гордится, что деньги не прогуливал, наркотиками не баловался, с "блатными" не общался – все нес в семью, жене и дочери. Дом купил, квартиру, новую мебель, вещи хорошие.

Отбывая пожизненный срок, Руслан жалеет об одном – что не сдал свою супругу, которая все знала и даже напутствовала его на "подвиги". А после приговора развелась и все богатство забрала.

Людмила Тишковец ("леди-киллер")

Считается единственной женщиной-киллером, получившей пожизненное заключение. Людмилу арестовали в 1997 году при попытке убить столичного бизнесмена. Тогда ей было всего 22 года. В 1996 году Люда пожелала угнать автомобиль, и 2 приятеля согласились помочь. Для парней стало шоком, когда подруга не дрогнувшей рукой застрелила водителя, оказавшегося военным майором. Но деваться было некуда – труп пришлось зарыть.

Людмила согласилась взять заказ "на попугать" сотрудников одной из фирм-конкурентов. Но когда появилась в офисе, открыла стрельбу. К счастью, раненая девушка-секретарь выжила, а менеджер уклонился от пули.

После покушения на столичного бизнесмена, который хоть и получил ранение, но сам сумел удержать нападавшую, по Киеву поползли разговоры, что поймана крутая киллерша, которая выполняла заказ криминальных авторитетов. Тем более что при даме был не один, а уже 2 пистолета. Отсюда и криминальное прозвище, которое получила Тишковец. Но, по официальной версии, она пыталась работать сама на себя – собиралась ограбить "толстосума". Кроме того, Людмила была наркоманкой.

После задержания Тишковец представители МВД заявили, что она подозревается в ряде заказных убийств и разбойных налетов, но ничего, кроме этих трех эпизодов, не было доказано. Сейчас Людмила отбывает срок в секторе для пожизненно заключенных Качановской исправительной колонии. За ней закрепилось второе прозвище – "Люда-жаба".

Евгений Краснощек (убийца Оксаны Макар)

На скамье подсудимых их было трое - Максим Присяжнюк, Артем Погосян, Евгений Краснощек. Всем не больше 25 лет. Эти парни не были такими уж мажорами, как поначалу окрестило их общество, но имели все шансы - воспитание, образование - прожить качественную жизнь. Подвели уверенность в себе, ощущение собственной силы, презрение к более слабому. В марте 2012 года об этом часто говорили и спорили. Смерть 18-летней Оксаны Макар тогда многое перевернула в сознании общества.

Полуживую девушку нашли в тлеющей яме с мусором на соседней стройке. Экспертиза установила, что, перед тем как поджечь, девушку насиловали и душили. 29 марта после мучительных ампутаций и операций Оксана умерла.

На суде пожизненное заключение получил лишь один Евгений Краснощек, душивший Оксану и вступивший с ней в половую связь, будучи уверенным, что жертва мертва. Сейчас он пытается оспорить суровый приговор, ссылаясь на гуманные решения в отношении "пожизненников" Европейского суда по правам человека.

Виктор Саенко и Игорь Супрунюк ("днепропетровские маньяки")

В 2007 году по Днепропетровску поползли слухи о серии жестоких убийств, милиция упорно отказывалась признавать, что действуют серийники. Обыватели говорили о маньяке, о сбежавшем пациенте местной психбольницы для особо опасных душевнобольных. Людям не могло прийти в голову, что так развлекаются 19-летние мальчики. Самой младшей их жертве было 13 лет, самой старшей – 70. Всего на счету 21 убийство – только за 1 год!

До этого мальчики из благополучных семей тренировались в пытках кошек и собак, снимая истязания на видео. Самый немыслимый эпизод – это убийство беременной женщины, у которой из чрева вырезали плод. Преступники не брезговали вещами жертв. Деньги клали в карман, мобильные телефоны и украшения сдавали в комиссионный магазин. Но нажива не была самоцелью. Мальчики упоенно снимали конвульсии жертв на видео, и это их радовало.

В нескольких эпизодах компанию Саенко и Супрунюку составил Александр Ганжа, но его признали виновным лишь в 2 вооруженных ограблениях, которые юноши практиковали до убийств. Ганжа признал свою вину, получив 9 лет лишения свободы.

Супрунюк и Саенко ушли на пожизненное заключение в 2009 году. Родители до сих уверены, что их детей подставили взрослые страшные дяди.