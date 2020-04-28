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28 апреля 2020, вторник, 16:00 1277
Экономика 2020-04-28T16:53:53+03:00
Українські Новини
Онлайн система мониторинга игорного бизнеса должна учитывать только финансовые транзакции, - эксперты

Онлайн система мониторинга игорного бизнеса должна учитывать только финансовые транзакции, - эксперты

Алина Заика
Игорный бизнес, Легализация игорного бизнеса

Эксперты отмечают, что онлайн система мониторинга игорного бизнеса должна учитывать только разницу между деньгами, внесенными игроком, и полученным выигрышем, а не целый комплекс данных, как предлагают законодатели.

Об этом эксперты сообщили в ходе пресс-конференции "Главные проблемы легализации игорного бизнеса в Украине" в пресс-центре Українських Новин.

"Онлайн система мониторинга есть у всех развитых стран (с игорным бизнесом). С ее помощью высчитывают налог GGR", - сообщил Николай Мельник, глава аналитической группы "Левиафан".

Эксперт считает, что, если в квартал игроки завели миллион гривен, а забрали 900 тысяч, то с 100 000 и надо считать GGR. Больше никакой информации не нужно.

Законодатели же хотят видеть в режиме реального времени всю информацию и все действия, совершаемые в отношении игрока, список самоограниченных лиц, все транзакции в режиме реального времени.

"Что будет, если система даст сбой?" - спрашивает эксперт.

Также нужно отказаться от инициатив законодателя по кассовым аппаратам: "Две системы существовать не могут, или кассовые аппараты, или онлайн система мониторинга", - сказал он.

При этом эксперт полагает, что установление и тестирование системы онлайн мониторинга, которая будет учитывать не только финансовые показатели, а все действия в отношении игрока – заработает не ранее, чем через 2,5 года, тем самым создавая коррупционные риски и не неся функций контроля.

"Думаю оптимальным сроком для введения системы онлайн мониторинга будет 3-3,5 года исходя из тех реалий, которые мы имеем сейчас", - отметил он.

При этом Антон Кучухидзе, политолог-международник, подытожил,  сказав, что легализация игорного бизнеса в Украине безусловно нужна, так как это и создание рабочих мест, и борьба с коррупцией, и наполнение госбюджета.

Как сообщали Українські Новини, 16 января текущего года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекта №2285-д о легализации игорного бизнеса.

Источник : Українські новини
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