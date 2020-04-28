Вокруг легализации игорного бизнеса распространяются фейковые новости, - политолог

Политический эксперт, магистр государственного управления, социолог Владимир Воля отмечает, что вокруг легализации игорного бизнеса распространяются фейковые новости.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции "Главные проблемы легализации игорного бизнеса в Украине" в пресс-центре Українських Новин.

По его словам, среди населения был проведен соцопрос, по результатам которого население не в большинстве своем поддерживало легализацию игорного бизнеса.

Население, среди прочего, также опрашивалось по поводу легализации марихуаны и проституции.

"Поместили в психологический ряд наркотики (медицинскую марихуану), проституцию и игорный бизнес. Хотя игорный бизнес не является настолько социально опасным как наркомания или проституция. Вопрос – это было умышленно сделано или без задней мысли", - сказал Воля.

При этом он добавил, что его настораживают заголовки в СМИ типа "Украинцы против легализации игорного бизнеса", так как это все происходит для смещения акцента.

При этом социолог добавил, что та же легализация игорного бизнеса будет иметь такие положительные эффекты как новые рабочие места, инфраструктура, фонды для социальной защиты и медицины, как минимум.

Как сообщали Українські Новини, 16 января текущего года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекта №2285-д о легализации игорного бизнеса.