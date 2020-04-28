Легализация игорного бизнеса поможет уменьшить негативный экономический эффект карантина, - эксперты

Эксперты прогнозируют, что легализация игорного бизнеса поможет уменьшить негативный экономический эффект карантина.

Об этом они сообщили в ходе пресс-конференции "Главные проблемы легализации игорного бизнеса в Украине" в пресс-центре Українських Новин.

"За 4 месяца госбюджет не досчитается 42 млрд гривен… Ни в коем случае нельзя откладывать этот закон, потому что в наше тяжелое время доходы от лицензий на игорный бизнес – это быстрые деньги, а также дополнительные инвестиции в игорную инфраструктуру и валютные поступления", - сказал экономический эксперт Виктор Скаршевский.

По его словам, складывается такое впечатление, что финансовый комитет Верховной Рады и депутаты, входящие в него, не согласны с легализацией игорного бизнеса и вносят такие изменения, чтобы монополизировать этот бизнес и распространять коррупцию.

"Лотерейный бизнес хотят вынести за пределы этого законопроекта", - сказал эксперт.

В свою очередь Валерий Клочок – политический и экономический эксперт, напомнил историю с секвестром госбюджета.

"Мы буквально на днях получили очередной скандал с увольнением глав Налоговой и Таможни… В Украине теневой сектор экономики никуда не делся. Есть так называемые правильные и неправильные участники игорного бизнеса", - сказал эксперт.

По его данным, в измененном госбюджете на текущий год статья доходов от легализации игорного бизнеса осталась.

Как сообщали Українські Новини, 16 января текущего года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекта №2285-д о легализации игорного бизнеса.