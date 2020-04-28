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  • Кабмин разрешил НОТУ оплатить долг €10,6 млн перед Euronews, но счет до сих пор арестован
28 апреля 2020, вторник, 15:04 409
СМИ 2020-04-28T15:10:48+03:00
Українські Новини
Кабмин разрешил НОТУ оплатить долг €10,6 млн перед Euronews, но счет до сих пор арестован

Кабмин разрешил НОТУ оплатить долг €10,6 млн перед Euronews, но счет до сих пор арестован

Ярина Вацяк
Кабмин, Euronews, общественное телевидение, НОТУ, суспільне
НОТУ Фото: 1tv.com.ua
НОТУ Фото: 1tv.com.ua

Кабинет Министров разрешил Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ), где ГБР подтвердило обыски, оплатить задолженность 10,6 млн евро перед телеканалом Euronews.

Об этом говорится в постановлении №304 от 24 апреля, передают Українські Новини.

В частности Кабмин дополнил порядок использования НОТУ средств государственного бюджета разрешением использовать средства на погашение в течение 2020 года на основании решения суда задолженности перед Euronews, в том числе, на оплату исполнительного сбора и других расходов исполнительного производства.

В то же время, согласно сообщению НОТУ, председатель правления телерадиокомпании Зураб Аласания отметил, что хотя постановление Кабмина и открывает дорогу к решению проблемы выплаты долга, которой уже 10 лет, бюрократические процедуры по разблокированию счетов Общественного вещателя могут затянуться.

Он отмечает, что само по себе постановление правительства еще не означает разблокирования, счет до сих пор арестован.

В понедельник НОТУ планировала подать Министерству культуры паспорт бюджетной программы, который затем должен быть направлен Министерству финансов, после согласования которого передан в Министерство юстиции, а Минюст снова передаст в Кабмин и тогда правительство на заседании сможет утвердить паспорт программы и только после этого НОТУ сможет оплатить долг Euronews.

Аласания затруднился спрогнозировать, когда будет выплачен долг и разблокированы счета НОТУ.

Как сообщали Українські Новини, Аласания заявил, что Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) отключил вещание телеканала "UA: Перший" за долги перед государством. Тогда общественное ТВ просило своих работников уйти в неоплачиваемый отпуск из-за дефицита средств.

 

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