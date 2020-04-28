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28 апреля 2020, вторник, 21:00 131
Общество 2020-04-28T21:00:01+03:00
Українські Новини
Придет летнее тепло, но с ветрами. Прогноз погоды на 29 апреля

Придет летнее тепло, но с ветрами. Прогноз погоды на 29 апреля

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах
Погода. Фото: pixabay.com
Погода. Фото: pixabay.com

29 апреля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +21…+23 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь (в Волынской, Ривненской и Хмельницкой областях небольшой дождь), ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +19…+25 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем дождь, температура ночью +2…+7 градусов, днем +8…+13 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем дождь, температура ночью +6…+8 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Трускавце ночью без осадков, днем дождь, температура ночью +6…+8 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Сваляве ночью без осадков, днем дождь, температура ночью +7…+9 градусов, днем +21…+23 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +17…+24 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +17…+23 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+8 градусов, днем +16…+22 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+10 градусов, днем +16…+22 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +5…+7 градусов, днем +16…+18 градусов.

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

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