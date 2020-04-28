Прозрачные правила для инвесторов и участников рынка энергетики: Буславец анонсировала финальные консультации

Исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец анонсировала в ближайшее время проведение консультаций по возобновляемой энергетике с инвесторами и участниками рынка.

Об этом она сказала во время онлайн-обсуждения "Имплементация Приложении XXVII к Соглашению об ассоциации: прогресс, вызовы и возможности", передают Українські Новини.

"В ближайшее время будут проведены финальные конструктивные дискуссии с выбором того сценария, который позволит и получить прозрачные, понятные правила для инвесторов и одновременно сбалансировать как технически, так и финансово энергетическую систему и рынок электроэнергии, решить вопросы, которые возникли", - сказала она.

Также, по ее словам, Министерство энергетики планирует в ближайшее время начать дискуссию, в том числе с Секретариатом Энергетического Сообщества, о переходе от товарного к финансовому механизму возложения специальных обязанностей на рынке электроэнергии.

"На мой взгляд, сегодня он (механизм ПСО - ред.) создает определенные негативные последствия и разбалансирует рынок вообще. Поэтому в ближайшее время ... мы вернемся к дискуссии с Янезом Копачем (главой Секретариата Энергетического Сообщества) и его коллегами по переходу от модели, которую мы имеем на сегодня (с продажами объемов электроэнергии), к финансовому механизму", - сказала она.

Буславец добавила, что быстро осуществить такой переход невозможно, поэтому он будет постепенным.

Как сообщали Українські Новини, в ближайшие недели Министерство энергетики и охраны окружающей среды представит план развития Чернобыльской зоны отчуждения.