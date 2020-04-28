подписаться на рассылку
26.9 27.35
28.95 29.6
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Прозрачные правила для инвесторов и участников рынка энергетики: Буславец анонсировала финальные консультации
28 апреля 2020, вторник, 14:15 457
Экономика 2020-04-28T14:15:39+03:00
Українські Новини
Прозрачные правила для инвесторов и участников рынка энергетики: Буславец анонсировала финальные консультации

Прозрачные правила для инвесторов и участников рынка энергетики: Буславец анонсировала финальные консультации

Валерия Драгомирова
Минэнерго, Возобновляемая энергетика, Ольга Буславец
Ольга Буславец. Фото: facebook.com minenergou
Ольга Буславец. Фото: facebook.com minenergou

Исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец анонсировала в ближайшее время проведение консультаций по возобновляемой энергетике с инвесторами и участниками рынка.

Об этом она сказала во время онлайн-обсуждения "Имплементация Приложении XXVII к Соглашению об ассоциации: прогресс, вызовы и возможности", передают Українські Новини.

"В ближайшее время будут проведены финальные конструктивные дискуссии с выбором того сценария, который позволит и получить прозрачные, понятные правила для инвесторов и одновременно сбалансировать как технически, так и финансово энергетическую систему и рынок электроэнергии, решить вопросы, которые возникли", - сказала она.

Также, по ее словам, Министерство энергетики планирует в ближайшее время начать дискуссию, в том числе с Секретариатом Энергетического Сообщества, о переходе от товарного к финансовому механизму возложения специальных обязанностей на рынке электроэнергии.

"На мой взгляд, сегодня он (механизм ПСО - ред.) создает определенные негативные последствия и разбалансирует рынок вообще. Поэтому в ближайшее время ... мы вернемся к дискуссии с Янезом Копачем (главой Секретариата Энергетического Сообщества) и его коллегами по переходу от модели, которую мы имеем на сегодня (с продажами объемов электроэнергии), к финансовому механизму", - сказала она.

Буславец добавила, что быстро осуществить такой переход невозможно, поэтому он будет постепенным.

Как сообщали Українські Новини, в ближайшие недели Министерство энергетики и охраны окружающей среды представит план развития Чернобыльской зоны отчуждения.

Больше новостей о: Минэнерго Возобновляемая энергетика Ольга Буславец

Откроются непродовольственные магазины и парикмахерские. Как начнут ослаблять карантин в Киеве
В Киеве за сутки 78 новых случаев коронавируса, заразился 7-месячный ребенок
Новости
Член набсовета "Укрзализныци" Журавлев в апреле получил гонорар в 332 тыс. гривен 15:09
Кабмин разрешил НОТУ оплатить долг €10,6 млн перед Euronews, но счет до сих пор арестован 15:04
Литва возобновит авиасообщения в середине мая 15:00
В киевских общежитиях вспышек коронавируса не нашли 14:50
"Слуги народа" предлагают Кабмину ослабить карантин в областях с низким количеством заболеваний, - Струневич 14:49
больше новостей
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
В мэрии назвали район Киева, где зафиксировали больше всего заболевших COVID-19 16:48 Инфографика
После визита Зеленского в Чернобыльской зоне потушили все очаги пожара 23:55 Инфографика
Турция, Португалия и Греция: куда можно будет поехать в отпуск летом 08:59
"Укрзализныця" хочет исключить из перечня малодеятельных 77 станций 14:46
больше новостей
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
Бизнес требует от властей снять карантин с 1 мая: предприниматели грозят протестами 20:19
В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники, - Климент 19:18
В январе-феврале в Украине от пневмонии умерли 1,3 тыс. человек. С начала марта от COVID-19 — 220 06:30
В Херсонской области фермеры заблокировали международную трассу из-за закрытых рынков 15:28
больше новостей
Госдолг Украины в первый месяц карантина сократился на 3,6%
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok