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27 апреля 2020, понедельник, 07:00 96
Кабмин 2020-04-27T07:00:01+03:00
Українські Новини
Минэнерго представит план развития Чернобыльской зоны, -  Буславец

Минэнерго представит план развития Чернобыльской зоны, -  Буславец

Надежда Комендантова
Минэнерго, Зона отчуждения, Чернобыльская зона, Ольга Буславец
Фото: Facebook/Буславец
Фото: Facebook/Буславец

После того, как Кабинет Министров на внеочередном заседании 16 апреля назначил первым заместителем министра, временно исполняющей обязанности министра энергетики Ольгу Буславец, в ближайшие недели Министерство энергетики и охраны окружающей среды представит план развития Чернобыльской зоны отчуждения.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра Ольга Буславец в своем посте в Facebook.

"Сегодня вопрос безопасности в зоне отчуждения остается в фокусе внимания как Украины, так и мирового сообщества. Ведь все, что происходит в районе Чернобыля, прямо или косвенно влияет на жизнь и развитие всей Европы. Именно поэтому Министерство энергетики и охраны окружающей среды Украины постоянно работает над усилением мероприятий по безопасности в Чернобыльской зоне отчуждения. Уже в ближайшие недели Министерство представит на рассмотрение Президенту и Кабинету Министров план действий на этой территории, в частности усиление противопожарных мероприятий", - написала Буславец.

Она также подчеркнула, что план предусматривает ряд мероприятий по приведению в безопасное состояние объекта "Укрытие" путем демонтажа нестабильных конструкций старого конофаймента и остатков конструкций 4 блока ЧАЭС.

По словам Буславец, кроме этого Минэкоэнерго готовит пакет действий, которые направлены на стабилизацию украинской энергетической системы.

"Из-за мирового экономического кризиса и эпидемии COVID-19 отрасль оказалась перед новым вызовом – необходимостью обеспечить техническую сбалансированность энергосистемы, безопасную эксплуатацию атомных станций, надежную поставку электроэнергии потребителям. Для этого министерство привлекает к сотрудничеству ведущих экспертов Украины", - подчеркнула Ольга Буславец.

Она также отметила, что предложенный план является частью и продолжением созданной ранее стратегии безопасной эксплуатации ядерных объектов.

Кроме того, Ольга Буславец сообщила оперативную информацию касательно пожаров в Чернобыльской зоне, где она пребывала с официальным визитом 26 апреля вместе с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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