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28 апреля 2020, вторник, 10:11 698
Политика 2020-04-28T10:19:04+03:00
Українські Новини
Адвокат Януковича заявил, что Порошенко и Луценко незаконно управляют группой прокуроров в Офисе Генпрокурора

Адвокат Януковича заявил, что Порошенко и Луценко незаконно управляют группой прокуроров в Офисе Генпрокурора

Татьяна Зотова
Евромайдан, Генпрокуратура, Революция, Сердюк, расстрелы, Луценко
Виталий Сердюк. Фото: Главком
Виталий Сердюк. Фото: Главком

Расследование дел по злодеяниям во время Революции Достоинства продолжают тормозиться. Такой вывод можно сделать из заметки, которую разместил на персональной странице в социальной сети Facebook адвокат Виталий Сердюк.

При этом защитник утверждает, что происходит это при активном участии экс-президента Петра Порошенко и экс-генпрокурора Юрия Луценко. По утверждению Сердюка именно они управляют "группой прокуроров в Офисе Генпрокурора, чтобы снять ответственность за расстрелы на Майдане с себя, своих западных кураторов и непосредственных исполнителей."

Как отмечает адвокат, по имеющейся у него информации, группа прокуроров Офиса Генпрокурора, состоя в сговоре и получая финансовое вознаграждение от заинтересованных лиц, продолжает прятать правду о событиях февраля 2014 года.

И именно эти люди, коммуницируя с представителями предыдущей власти и выполняя их противоправные приказы, покрывают действительно виновных в трагедии - умышленно саботируют расследование преступлений против правоохранителей и фактически фальсифицируют материалы дел по расстрелам протестующих на Майдане.

"Алексей Донской, Денис Иванов, Янис Симонов, Александр Деркач, Андрей Нескородяный и другие – это прокуроры, которые все эти годы "расследовали" дела Майдана под личным контролем бывшего Генпрокурора Юрия Луценко. Сейчас они осуществляют надзор за расследованием дел Майдана ГБР, куда были автоматически переведены из ГПУ благодаря давлению на руководство страны и парламент со стороны "общественных организаций", существующих на средства зарубежных фондов", - констатировал юрист.

Кроме того, Виталий Сердюк сообщил, что представители этой группы активно сотрудничают с ГО "Адвокатская совещательная группа", финансируемой фондом Джорджа Сороса "Возрождение" и непосредственно получают от этого фонда финансирование, что публично подтверждал даже экс-генпрокурор Руслан Рябошапка.

"О каком объективном надзоре за ГБР по делам Майдана может идти речь?! Наоборот, делается все, что б "зацементировать" сформированную бывшей властью версию событий на Майдане и убедить нового Генпрокурора в ее правдивости", - отметил в своей заметке адвокат.

Так же Сердюк подчеркнул тот факт, что эта группа активизировалась после выхода в США фильма экс-советника Дональда Трампа, а сейчас - спикера Министерства здравоохранения США Майкла Капуто "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства".

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