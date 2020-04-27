Мы должны убрать "троллей" из дорожных тендеров, – Давид Арахамия

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что для дорожных тендеров должны быть введены квалификационные критерии, которые соответствуют международной практике. По его мнению, это сделает невозможным участие в закупках недобросовестных участников, которые не имеют ни техники, ни опыта для выполнения работ.

Об этом сообщили "Факты".

"Вы же знаете, как делаются дороги. Тендер выигрывают люди с ограниченным количеством дорожной техники или вообще без нее. По субподрядами это распределяют технически обеспеченным компаниям. Это тоже неправильная конструкция, так нельзя делать. Потом мы переплачиваем за дороги, поэтому нужна какая-то здоровенная маржа", - отметил политик.

По его словам, компании экономят на материалах и строят дороги ненадлежащего качества. Поэтому нужно вводить квалификационные критерии, как во всем мире. Если мы хотим работать только с теми, кто имеет техническую возможность, то надо это вписывать в квалификационные требования. Также большой проблемой является тендерные "тролли" и неопределенность квалификационных требований к участникам закупок.

"Это большой пробел в дорожном строительстве. Еще при предыдущей власти эта проблема была очень распространенной. Они (тролли) фактически сорвали все сроки выполнения работ. Благодаря тому, что они оспаривали. Один из механизмов - существенно повысить плату за подачу жалобы. Таким образом повысить барьер, чтобы людям, которые массово занимаются обжалованием, это было дороже и просто невыгодно экономически. Но я считаю, что это недейственный механизм. Поэтому речь идет о тендерах на сотни миллионов. Так что если сейчас кто-то тратит 12 тыс. гривен на подачу жалобы, то будет платить, например, в 5 раз больше - более 60 тыс. гивен. Это небольшие средства по сравнению с суммой тендера, все равно они будут это делать. Здесь надо какие-то другие механизмы искать", - сказал председатель фракции "Слуга народа".

По словам Арахамии, система должна быть выстроена так, чтобы средние и малые компании имели возможность участвовать в проектах, которые они реально способны выполнить. Политик считает манипуляцией сообщение о том, что он якобы выступает против проекта методики квалификационных требований, разработанных "Укравтодор".

"Это вырванная из контекста цитата. Я имел в виду методологию оценки себестоимости, которую мы имеем исправить в законопроекте, автором которого является Игорь Негулевський", - отметил Давид Арахамия.

Народный депутат отметил, что во время выступления в программе "Свобода слова" имел в виду коррупцию, которую провоцирует не система отбора участников тендера, а система ценообразования в дорожном строительстве. Вместо твердой цены, как в европейских странах, в Украине действует еще советская система нормативов.

В результате подрядчик вынужден в документах указывать, что платит рабочим по 6 тыс. гривен, хотя на самом деле - 15 тыс. гривен. А дополнительные средства на зарплаты "прячет" в завышенных ценах на материалы.

"В законопроекте, который мы предлагаем, отмечается: заказчика не волнует, какая структура себестоимости у подрядчика, сколько он тратит на зарплаты. Его волнует качество, которое проверяется европейским технадзором, а также финальная цена - затраты, которые понес клиент напрямую. А что там на самом деле - это непосредственный рыночный механизм. Потому иностранцы, которые приезжают в Украину с желанием участвовать в тендерах, когда узнают о том, каким образом их будут контролировать и показывать заказчикам себестоимость, отказываются от участия. Это фактически создает искусственные барьеры и мы не можем затянуть в страну нормальных подрядчиков со своими деньгами", - отметил Арахамия.

"Укравтодор" разработал проект методических рекомендаций по закупке дорожных работ для областных служб автомобильных дорог по правилам закупок международных финансовых организаций. Документ позволяет защитить проведения тендерных процедур от блокировки недобросовестными подрядчиками. Однако проект не одобрен Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Утвердить проект методических рекомендаций Минэкономики призвала Международная ассоциация инженеров - консультант (FIDIC). По словам президента Ассоциации инженеров-консультантов Украины, уполномоченного представителя FIDIC в Украине Яны Щигуровой, разработанная "Укравтодором" документация наиболее соответствует международной практике закупки работ и услуг в дорожном строительстве.

25 апреля издание "Наші гроші" обнародовало заявление председателя депутатской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о том, что из-за коррупционной методологию "Укравтодора" (методические рекомендации для подготовки типовой тендерной документации) иностранные компании не могут строить дороги в Украине.

К слову, Арахамия заявил, что следующее внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины может состояться в четверг, 30 апреля, или в пятницу, 1 мая.