подписаться на рассылку
26.9 27.35
28.95 29.6
˟
27 апреля 2020, понедельник, 16:55 481
Верховная Рада и партии 2020-04-27T16:55:30+03:00
Українські Новини
Неопределенность власти по выходу из карантина усиливает экономический кризис, – Левочкин

Неопределенность власти по выходу из карантина усиливает экономический кризис, – Левочкин

Татьяна Зотова
Сергей Левочкин, Кризис, Карантин, ОПЗЖ
Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org
Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org

Падение в 1-м квартале еще недавно развивавшихся отраслей экономики подтверждает тот факт, что экономический кризис в Украине начался еще до карантина. Теперь же, по словам народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Сергея Левочкина, наша страна переживает экономическое падение, для выхода из которого нужны быстрые и решительные меры.

Об этом говорится на официальном веб-сайте политика.

"В 1-м квартале обвалилась подавляющая часть секторов экономики. Даже сельское хозяйство, которое пару лет подряд демонстрировало рост, сократило объемы производства на 1,8%, причем падение произошло сразу в 18 регионах страны. То есть дело не в карантине, которого в первые два с половиной месяца не было и который меньше всего касается аграриев: страна вошла в глубокий экономический кризис, который теперь еще и усугубляется карантином", – считает Левочкин.

Политик сообщил, что падение наблюдается во всех подотраслях промышленности, смежных с сельским хозяйством: на 45,0% уменьшилось производство тракторов, на 41,2% – культиваторов, на 29,0% – косилок, на 43,8% других сельскохозяйственных машин. Сократилось производство замороженной курятины – на 34,2%, нерафинированного растительного масла – на 35,6% и яблочного сока на 59.9%.

"В целом промышленность начала падать еще в прошлом году. Но показатель 1-го квартала – минус 5,9% – подтверждает, что кризис углубляется. В Украине еще до карантина экономика демонстрировала отрицательные темпы роста. А нынешние ограничительные меры добивают ее", – пояснил нардеп.

По его мнению, необходим четкий план выхода из карантина и восстановления экономической активности. Причем возобновление работы общественного транспорта и запуск объектов малого бизнеса должны стать его началом уже в ближайшее время.

"Нужно честно сказать обществу: наша экономика в катастрофическом состоянии, и Украина не может позволить себе ее длительный паралич. Чтобы выжить, нашей стране нужна не только качественная и доступная медицина, но и работающая экономика", – резюмировал Сергей Левочкин.

Больше новостей о: Сергей Левочкин Кризис Карантин ОПЗЖ

В Киево-Печерской Лавре 20 новых случаев коронавируса. Всего в Киеве 1,2 тыс. инфицированных
Кличко уволил своего зама Слончака, который напал на полицейских
Новости
С сегодняшнего дня Грузия выходит из карантина 16:56
ГосЧС ликвидировала очаг тления торфа в одном лесничестве и пожар, возникший на границе Чернобыльской зоны 16:55
Неопределенность власти по выходу из карантина усиливает экономический кризис, – Левочкин 16:55
Возобновлены авиарейсы для возвращения украинцев из-за границы: график самолетов 16:52
Депутат Александр Ткаченко получил 19 тысяч гривен компенсации за жилье в марте 16:48 Документ
больше новостей
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
Что будет с гривной: экономисты спрогнозировали курс доллара в Украине 06:15
Руки хирурга дрожали: СМИ сообщили о смерти Ким Чен Ына 22:19 Дополнено
Военный склад в Балаклее был подорван из под земли, а не дроном РФ, – отчет ВСК 20:51 Документ
Николай Тищенко.
"Слуга народа" Тищенко назвал Чернобыльскую катастрофу "праздником" 23:52
больше новостей
Военный склад в Балаклее был подорван из под земли, а не дроном РФ, – отчет ВСК 20:51 Документ
Бизнес требует от властей снять карантин с 1 мая: предприниматели грозят протестами 20:19
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
"Во всем виновата мафия!": Соколовский оправдался за сговор с "Медицинскими закупками Украины" 11:38
Сегодня отмечают 34-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС 09:00
больше новостей
Пожары в Житомирской области локализованы. Какой сейчас воздух в Киеве
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok