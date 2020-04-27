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27 апреля 2020, понедельник, 15:54 487
Медицина 2020-04-27T15:54:40+03:00
Українські Новини
"Дарница" оказалась самой узнаваемой украинской фармкомпанией, – СМИ

"Дарница" оказалась самой узнаваемой украинской фармкомпанией, – СМИ

Татьяна Зотова
Дарница, Соцопрос, Фармкомпания
Фармкомпания
Фармкомпания "Дарница". Фото: пресс-служба

Аналитическая группа Corestone заявила, что фармацевтическая компания "Дарница" является лидером по узнаванию среди украинских фармацевтических брендов.

Об этом сообщило интернет-издание "Факты", ссылаясь на результаты социологического опроса "Отношение и потребительское поведение относительно безрецептурных лекарственных препаратов украинского и иностранного производства".

"В тройке лидеров самых узнаваемых украинских фармацевтических компаний на первом месте находится "Дарница". 70% опрошенных назвали именно этот бренд, перечисляя украинских фармпроизводителей. На 2-м месте находится "Фармак" - 28%. Замыкает тройку лидеров компания "Здоровье" - 12%. Респонденты высказали высокий уровень доверия ко всем производителям, но "Дарницу" поставили на 1-е место. Такая тенденция не меняется с 2016 года", - говорится в отчете Corestone.

Соцопрос проводился с 26 февраля по 11 марта 2020 года. Всего было опрошено 2 023 человека по всей территории Украины, без учета временно оккупированных территорий.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля - кардиология, неврология и решения проблем боли. Бенефициары компании - семья Загорий.

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