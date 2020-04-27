Напавшего на Сивохо националиста Волкова суд отпустили на поруки нардепа от "Евросолидарности"

Судебное заседание по делу о нападении на Сергея Сивохо. Фото: PavlovskyNews

Судебное заседание по делу о нападении на Сергея Сивохо. Фото: PavlovskyNews

Суд удовлетворил апелляцию по делу Александра Демидова (Волкова), которого подозревают в нападении на бывшего советника секретаря Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции Донбасса Сергея Сивохо. Волкова отпустили на поруки народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Михаила Бондаря. Одно из условий - сдача загранпаспорта.

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua", ссылаясь на Telegram-канал PavlovskyNews.

Александр Демидов - единственный из троих подозреваемых, кому было избрана меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Двоих других фигурантов - Сергея Тамарина и Юрия Каплю - отпустили под личное обязательство.

Напомним, националисты напали на Сергея Сивохо 12 марта в Киеве, когда должна была состояться презентация Национальной платформы примирения и единства с Донбассом. Мероприятие продлилось всего полчаса, его сорвали националисты, которые силой вытолкали из зала Сергея Сивохо.

После задержаний виновников, председатель политической партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий призвал националистов приехать на суд по избранию меры пресечения ветеранам антитеррористической операции Сергею Тамарину, Александру Волкову и Юрию Капле, которые подозреваются в нападении на советника секретаря СНБО. Всех троих освободили под личное обязательство.