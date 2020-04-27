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27 апреля 2020, понедельник, 21:00 533
Общество 2020-04-27T21:00:01+03:00
Українські Новини
Ночные заморозки снова атакуют. Прогноз погоды на 28 апреля

Ночные заморозки снова атакуют. Прогноз погоды на 28 апреля

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах
Заморозки. Фото: ffclub.uа
Заморозки. Фото: ffclub.uа

28 апреля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-2 градуса, днем +16…+18 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +1…+6 градусов, днем +8…+13 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +17…+19 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +16…+18 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +3…+5 градусов, днем +14…+16 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-3 градуса, днем +13…+20 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +13…+20 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-3 градуса, днем +12…+18 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +14…+20 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +4…+6 градусов, днем +16…+18 градусов.

Как сообщали Українські Новини, украинцев предупредили о сильных порывах ветра.

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