Ночные заморозки снова атакуют. Прогноз погоды на 28 апреля

28 апреля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-2 градуса, днем +16…+18 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +17…+22 градуса. В Карпатах без осадков, температура ночью +1…+6 градусов, днем +8…+13 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +17…+19 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +16…+18 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +3…+5 градусов, днем +14…+16 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-3 градуса, днем +13…+20 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +13…+20 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-3 градуса, днем +12…+18 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +14…+20 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +13…+18 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +4…+6 градусов, днем +16…+18 градусов. Как сообщали Українські Новини, украинцев предупредили о сильных порывах ветра.