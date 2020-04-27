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27 апреля 2020, понедельник, 12:11 1223
Верховная Рада и партии 2020-04-27T12:11:01+03:00
Українські Новини
"Наш край" призвал власть открыть продуктовые рынки

"Наш край" призвал власть открыть продуктовые рынки

Петр Стуженко
Сельское хозяйство, Село, Рынки, Овощи, Партия
Партия
Партия "Наш край". Фото: nash-kray.lviv.ua

Партия "Наш край" требует срочно открыть все плодоовощные рынки, установив на них пункты контроля за соблюдением правил торговли во время карантина. Об этом говорится в заявлении Президенту Украины "Откроем продуктовые рынки - спасем село!", опубликованном на официальном сайте партии.

В заявлении сообщается, что депутаты местных советов уже инициировали возобновление работы рынков. Например, представители партии "Наш край" в местных советах по всей Украине уже предложили разработку планов громад по восстановлению работы рынков.

"Требуем срочно открыть все плодоовощные рынки, установив на них пункты контроля за соблюдением правил торговли во время карантина. Откроем продуктовые рынки - спасем деревню", - подчеркивается в заявлении партии "Наш край".

По словам представителей партии "Наш край", в Украине сложилась чрезвычайная ситуация с обеспечением населения дешевой плодоовощной продукцией. Особенно важным является обеспечение продуктами питания людей во время карантина в связи с эпидемией Covid-19.

"Из-за закрытия или ограничения работы плодоовощных рынков была нарушена логистическая цепь, а именно поступление продукции от сельского производителя (особенно среднего и мелкого) к покупателю в городе. Это ударило не только по селянским и фермерским хозяйствам, но и по жителям городов", - говорится в заявлении партии

"Наш край" приводит пример: цена на редис в супермаркете составляет 25 гривен сегодня, цена же у крестьянина - 1 гривна. Это приводит фактически к невозможности реализации ранней продукции, уничтожение ее прямо на полях и огородах.

"Такая ситуация катастрофична как для малообеспеченных людей в городах, которые не могут получить эту продукцию, так и для производителей продукции, потому что для большинства из них является единственным источником дохода", - отметили в партии.

Как говорится в заявлении, это обращение направлено на защиту миллионов жителей сел, поселков, городов, где одним из средств выживания остался продуктовый рынок.

Напомним, в ряде городов Украины уже прошли массовые протесты против закрытия рынков. Вчера около 300 аграриев Херсонщины протестовали против закрытия рынков перекрыв Антоновский мост. Также на прошлой неделе состоялись акции протеста в Одессе и Черновцах.

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