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27 апреля 2020, понедельник, 11:29 600
Экономика 2020-04-27T11:29:01+03:00
Українські Новини
"Таврия" меняет модель виноградарства для производства коньяков

"Таврия" меняет модель виноградарства для производства коньяков

Сергей Паламаренко
Таврия, Вино, Коньяк, Виноград
Виноград. Фото: Таврия
Виноград. Фото: Таврия

Дом марочных коньяков "Таврия" меняет модель виноградарства, привлекая частных виноградарей. В Европе данная модель хорошо зарекомендовала себя, поскольку предполагает более бережную работу с лозой и ручной сбор урожая.

По заказу завода, небольшие хозяйства и частные аграрии будут выращивать виноград без использования промышленной обработки. "Таврия", со своей стороны, предоставляет партнёрам: поддержку опытных агрономов, консультации авторитетных европейских виноградарей, контролирует качество, выкупает выращенный урожай винограда, - сообщает Delo.UA.

Решение о переходе на contract growing принято вследствие значительного роста продаж крафтовых и марочных коньяков - в первом квартале 2020 года продажи этой продукции выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019. Общие продажи Дома марочных коньяков "Таврия" за 1-й квартал 2020 года выросли на 34% (в дал).

"Сегодня в Украине много небольших аграрных хозяйств, которые бережно, с большой теплотой возделывают виноград, заботясь о каждом кусте. Использование подобной модели партнерства гарантирует нам наличие винограда, необходимого для создания наших напитков. А небольшие виноградники, в свою очередь, получают в нашем лице надежного покупателя и партнера", - объясняет Генеральный директор ДМК "Таврия", Андрей Сердюк.

Сontract growing/farming* (с англ. – подрядное земледелие) – сельскохозяйственное производство на основе соглашения между покупателем и небольшими фермерскими хозяйствами, занимающимися выращиванием культур с использованием бережливых методов и технологий агрономии. Покупатель указывает требуемое количество и цену, а фермер соглашается поставить его в будущем. Контрактное виноградарство довольно популярный тренд в мировом крафтовом виноделии, в основе которого - лимитированный объем партий, авторские рецептуры и ручное производство.

Дом марочных коньяков "Таврия" - одно из ключевых винодельческих предприятий Украины. Коньяки "Таврия" производятся по классической технологии с дистилляцией спиртов в аппаратах шарантского типа, выдерживаются в 6 500 дубовых бочек. Экспортные рынки компании: Эстония, Литва, Германия, Израиль, Китай, Беларусь, Канада, Нигерия. ДМК "Таврия" первым в Украине выпустил на рынок крафтовые коньяки и вина.

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