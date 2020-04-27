28.04.2020 12:00 Онлайн-трансляция пресс-конференции: "Главные проблемы легализации игорного бизнеса в Украине"

28 апреля 2020 года, в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Українські Новини" состоится онлайн-трансляция пресс-конференции на тему: "Главные проблемы легализации игорного бизнеса в Украине".

Во время пресс-конференции будут обсуждаться следующие темы:

Неэффективная работа Верховной Рады по легализации игорного бизнеса.

Распространение фейковых новостей об игорном бизнесе: фейковые медиа волны и соцопросы.

Проблематика внедрения онлайн-системы мониторинга игорного рынка.

Спикеры:

Антон Кучухидзе, политолог-международник;

политолог-международник; Николай Мельник, глава аналитической группы "Левиафан";

глава аналитической группы "Левиафан"; Владимир Воля, политический эксперт, магистр государственного управления, социолог;

политический эксперт, магистр государственного управления, социолог; Валерий Клочок, политический и экономический эксперт;

политический и экономический эксперт; Виктор Скаршевский, экономический эксперт.

Участие для журналистов возможно только в режиме онлайн, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Вопросы можно будет задать в прямом эфире:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal