28.04.2020 12:00 Онлайн-трансляция пресс-конференции: "Главные проблемы легализации игорного бизнеса в Украине"

28 апреля 2020 года, в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Українські Новини" состоится онлайн-трансляция пресс-конференции на тему: "Главные проблемы легализации игорного бизнеса в Украине". Во время пресс-конференции будут обсуждаться следующие темы: Неэффективная работа Верховной Рады по легализации игорного бизнеса. Распространение фейковых новостей об игорном бизнесе: фейковые медиа волны и соцопросы. Проблематика внедрения онлайн-системы мониторинга игорного рынка. Спикеры: Антон Кучухидзе, политолог-международник; Николай Мельник, глава аналитической группы "Левиафан"; Владимир Воля, политический эксперт, магистр государственного управления, социолог; Валерий Клочок, политический и экономический эксперт; Виктор Скаршевский, экономический эксперт. Участие для журналистов возможно только в режиме онлайн, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Вопросы можно будет задать в прямом эфире: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videoshttps:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal