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  • 28.04.2020 12:00 Онлайн-трансляция пресс-конференции: "Главные проблемы легализации игорного бизнеса в Украине"
27 апреля 2020, понедельник, 09:41 43
Пресс-центр 2020-04-27T10:10:05+03:00
Українські Новини
28.04.2020 12:00 Онлайн-трансляция пресс-конференции: "Главные проблемы легализации игорного бизнеса в Украине

28.04.2020 12:00 Онлайн-трансляция пресс-конференции: "Главные проблемы легализации игорного бизнеса в Украине"

Алина Заика

28 апреля 2020 года, в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Українські Новини" состоится онлайн-трансляция пресс-конференции на тему: "Главные проблемы легализации игорного бизнеса в Украине".

Во время пресс-конференции будут обсуждаться следующие темы:

  • Неэффективная работа Верховной Рады по легализации игорного бизнеса.
  • Распространение фейковых новостей об игорном бизнесе: фейковые медиа волны и соцопросы.
  • Проблематика внедрения онлайн-системы мониторинга игорного рынка.

Спикеры:

  • Антон Кучухидзе, политолог-международник;
  • Николай Мельник, глава аналитической группы "Левиафан";
  • Владимир Воля, политический эксперт, магистр государственного управления, социолог;
  • Валерий Клочок, политический и экономический эксперт;
  • Виктор Скаршевский, экономический эксперт.

Участие для журналистов возможно только в режиме онлайн, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Вопросы можно будет задать в прямом эфире: 

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

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