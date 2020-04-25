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25 апреля 2020, суббота, 10:50 69
Lifestyle 2020-04-25T11:23:03+03:00
Українські Новини
Романтика на карантине: шеф-повар поделился простыми рецептами завтраков для любимых

Романтика на карантине: шеф-повар поделился простыми рецептами завтраков для любимых

Надежда Комендантова
Рецепт, Карантин, Завтрак, Меню, Шеф-повар, рецепт омлета, рецепт сырников
Омлет. Фото: Интер
Омлет. Фото: Интер

Вариантов проведения досуга с любимым человеком на карантине не так уж много. Шеф-повар кулинарного проекта "Готовим вместе" на телеканале "Интер" Андрей Дромов предлагает разнообразить будни самоизоляции романтическими… завтраками! По крайней мере, именно так он удивляет жену Викторию с самого утра.

Андрей Дромов уверен, что романтика на карантине возможна, даже если рядом постоянно находятся трое детей: "Во время самоизоляции детям некуда девать энергию – они начинают направлять ее на родителей. Первые недели карантина нам, конечно, дались тяжело. Но мы приложили усилия и научились коммуницировать друг с другом".

Благодаря карантину осуществилась мечта шеф-повара – собираться вместе всей семьей за завтраками, обедами и ужинами: "Раньше такое реализовать было сложно – из-за наших с женой рабочих графиков. Да и дети в основном питаются в садике или в школе. Поэтому в самоизоляции я отрываюсь на полную: каждый день готовлю самые разные блюда для всей семьи. Правда, боюсь, что после домашних посиделок могу не влезть в свой китель шеф-повара "Готовим вместе"! (Улыбается)".

Андрей Дромов с супругой. Фото: ИнтерАндрей Дромов с супругой. Фото: Интер

Для любимой жены Виктории Андрей Дромов готовит отдельные блюда – с учетом принципов ее питания. Однако иногда Виктория не может устоять от результатов кулинарных изысканий мужа и отступает от правил. "Жена не ест хлеб, но не может отказаться от моих французских тостов на завтрак", – признается Андрей.

Шеф-повар "Готовим вместе" с удовольствием делится рецептами этих тостов и других завтраков, которыми можно порадовать любимого человека.

Французские тосты с ванильным соусом

Что понадобится:

- 4 тоста

- 3 яйца

- 80 мл сливок 20%

- 60 г сливочного масла

- 30 г сахара

- соль, корица, ванильный сахар – по вкусу

Для соуса:

- 200 мл молока

- 2 желтка

- 15 г сахара

- 10 г ванильного сахара

- щепотка соли

Способ приготовления:

Для соуса смешайте молоко с солью, ванильным и обычным сахаром, поставьте смесь на огонь и доведите до кипения. Желтки залейте полученной смесью, интенсивно помешивая, затем поставьте на плиту и доведите до загустения. Приготовьте смесь из яиц, ванильного сахара, соли, корицы, сахара и сливок. Обмакните в ней тосты и обжарьте их на сливочном масле. Подавайте с ванильным соусом.

Омлет "Пуляр"

Что понадобится:

- 4 яйца

- 15 г сливочного масла

- соль – по вкусу

Для соуса:

- 10 г базилика

- 20 г рукколы

- 50 мл оливкового масла

- 10 мл винного уксуса

- соль, сахар, черный перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Соедините в блендере все ингредиенты для соуса и взбейте до однородной массы. Отделите желтки от белков. Белки посолите и взбейте миксером. Желтки тоже посолите, перемешайте и вылейте на разогретую сковороду с маслом. Когда желтки "прихватятся", выложите сверху белки. Накройте сковороду крышкой и 3-5 минут жарьте омлет при низкой температуре, не переворачивая. Подавайте с соусом.

Сырники

Что понадобится:

- 300 г творога жирностью 5%

- 1 желток

- 2 ст. л. муки

- 1 ст. л. сахара

- 10 г ванильного сахара

Способ приготовления:

Все ингредиенты соединить и хорошо перемешать. Дать настояться 10-15 минут, чтобы мука отдала клейковину. Сформировать сырники и обжарить на большом количестве масла. Готовые сырники выложить на бумажную салфетку, чтобы стек жир.

Подавать сырники можно с вареньем, сметаной или медом. Кто как привык и любит. Но если хотите удивить - соус из манго вам в помощь. Для его приготовления нужны замороженные кубики манго: разморозьте, пересыпьте 1 ст. л. сахара, влейте 50 мл апельсинового сока и закарамелизуйте. Будет очень вкусно.

Приятного аппетита!

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