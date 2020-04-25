Романтика на карантине: шеф-повар поделился простыми рецептами завтраков для любимых

Вариантов проведения досуга с любимым человеком на карантине не так уж много. Шеф-повар кулинарного проекта "Готовим вместе" на телеканале "Интер" Андрей Дромов предлагает разнообразить будни самоизоляции романтическими… завтраками! По крайней мере, именно так он удивляет жену Викторию с самого утра. Андрей Дромов уверен, что романтика на карантине возможна, даже если рядом постоянно находятся трое детей: "Во время самоизоляции детям некуда девать энергию – они начинают направлять ее на родителей. Первые недели карантина нам, конечно, дались тяжело. Но мы приложили усилия и научились коммуницировать друг с другом". Благодаря карантину осуществилась мечта шеф-повара – собираться вместе всей семьей за завтраками, обедами и ужинами: "Раньше такое реализовать было сложно – из-за наших с женой рабочих графиков. Да и дети в основном питаются в садике или в школе. Поэтому в самоизоляции я отрываюсь на полную: каждый день готовлю самые разные блюда для всей семьи. Правда, боюсь, что после домашних посиделок могу не влезть в свой китель шеф-повара "Готовим вместе"! (Улыбается)". Андрей Дромов с супругой. Фото: Интер Для любимой жены Виктории Андрей Дромов готовит отдельные блюда – с учетом принципов ее питания. Однако иногда Виктория не может устоять от результатов кулинарных изысканий мужа и отступает от правил. "Жена не ест хлеб, но не может отказаться от моих французских тостов на завтрак", – признается Андрей. Шеф-повар "Готовим вместе" с удовольствием делится рецептами этих тостов и других завтраков, которыми можно порадовать любимого человека. Французские тосты с ванильным соусом Что понадобится: - 4 тоста - 3 яйца - 80 мл сливок 20% - 60 г сливочного масла - 30 г сахара - соль, корица, ванильный сахар – по вкусу Для соуса: - 200 мл молока - 2 желтка - 15 г сахара - 10 г ванильного сахара - щепотка соли Способ приготовления: Для соуса смешайте молоко с солью, ванильным и обычным сахаром, поставьте смесь на огонь и доведите до кипения. Желтки залейте полученной смесью, интенсивно помешивая, затем поставьте на плиту и доведите до загустения. Приготовьте смесь из яиц, ванильного сахара, соли, корицы, сахара и сливок. Обмакните в ней тосты и обжарьте их на сливочном масле. Подавайте с ванильным соусом. Омлет "Пуляр" Что понадобится: - 4 яйца - 15 г сливочного масла - соль – по вкусу Для соуса: - 10 г базилика - 20 г рукколы - 50 мл оливкового масла - 10 мл винного уксуса - соль, сахар, черный перец – по вкусу. Способ приготовления: Соедините в блендере все ингредиенты для соуса и взбейте до однородной массы. Отделите желтки от белков. Белки посолите и взбейте миксером. Желтки тоже посолите, перемешайте и вылейте на разогретую сковороду с маслом. Когда желтки "прихватятся", выложите сверху белки. Накройте сковороду крышкой и 3-5 минут жарьте омлет при низкой температуре, не переворачивая. Подавайте с соусом. Сырники Что понадобится: - 300 г творога жирностью 5% - 1 желток - 2 ст. л. муки - 1 ст. л. сахара - 10 г ванильного сахара Способ приготовления: Все ингредиенты соединить и хорошо перемешать. Дать настояться 10-15 минут, чтобы мука отдала клейковину. Сформировать сырники и обжарить на большом количестве масла. Готовые сырники выложить на бумажную салфетку, чтобы стек жир. Подавать сырники можно с вареньем, сметаной или медом. Кто как привык и любит. Но если хотите удивить - соус из манго вам в помощь. Для его приготовления нужны замороженные кубики манго: разморозьте, пересыпьте 1 ст. л. сахара, влейте 50 мл апельсинового сока и закарамелизуйте. Будет очень вкусно. Приятного аппетита! Ранее Українські Новини писали о том, как не набрать лишний вес в условиях малоподвижного способа жизни.