Ярославский рассказал сокровенное о своем президентстве в "Металлисте"

На популярном спортивном телеканале "Футбол 1" Александр Ярославский, легендарный бывший президент харьковского (ФК) футбольного клуба "Металлист", дал большое откровенное интервью о золотой эре - 2005-2012 годов - в истории клуба. Этот видеоматериал предваряет серию ретропоказов лучших матчей "желто-синих" в рамках спецпроекта #ЗалишайсязФутболом.

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"Звезды действительно сошлись тогда в Харькове, - вспоминает Ярославский начало своего футбольного пути в эфире телеканала "Футбол 1", - Меня нашел "Металлист", и "Металлист" нашел нас всех - Маркевича, Красникова. Практически вся наша команда менеджерского состава так до последнего дня развала "Металлиста" и проработала. Как только все они ушли - "Металлист" и "приказал долго жить".

Как сказал комментатор телеканалов Футбол 1/2/3 Кирилл Круторогов, восхождение звезды ФК "Металлист" под управлением Ярославского дало старт интенсивному развитию всего украинского футбола: "Из Харькова на самом деле футбольный бум и пошел, который достиг апогея в Украине после проведения здесь Евро-2012. "Металлист" мог развиться от команды, которая дебютировала в Еврокубках, до команды, которая была не просто грозой авторитетов в Лиге Европы, но и сама стала таким авторитетом на этом уровне. Есть такой треугольник - президент, болельщики и главный тренер. В "Металлисте"» он был объединен, и болельщики до сих пор вспоминают ту команду".

"Я не мог и представить, что мы будем играть на таком уровне, - вспоминает Ярославский начало восхождения клуба. - Когда мы с Маркевичем приехали на базу, чуть ли не крысы прыгали по плечам, проваленные полы, никакой инфраструктуры вообще не было. Тогда мы взялись и начали отстраивать. Плюс еще Евро-2012 добавилось — было у нас веселое время. Но я вам скажу одно: без любви ничего невозможно сделать. Ни "Металлист" построить, ни Евро подготовить, ни с пандемией бороться. Только любовь и ответственное отношение", - подчеркнул легендарный президент ФК "Металлист". И добавил: "Нельзя отделить "Металлист" от Харькова, а Харьков от "Металлиста" - это все сошлось вместе".

Участники программы много времени посвятили обсуждению самых ярких эпизодов многих поединков клуба - Ярославский очень четко помнит и с детально описывает многие из них, как будто действие происходило вчера: "Металлист" всегда играл интересную игру! Не оторвешься, пока игра не закончится!" - сказал он на просьбу журналиста выделить наиболее яркий сезон или матч своего клуба. Бывший помощник главного тренера "желто-синих" Сергей Ковалец добавил, что "мы, футболисты, вспоминаем, какой из матчей был лучшим. Но настоящий президент оценивает именно так, как Александр Владиленович".

"Я хотел просто прыгнуть с трибуны и полететь, - так описал Ярославский свои ощущения от побед клуба, - это невозможно передать! Я благодарен футболу. Это экстаз, это не сравнить ни с чем. Кто имел к футболу отношение - тот понимает, что это такое". И рассказал истории о том, как крестил футболистов перед матчем и "чуть не вырвал руль" у своего автомобиля после неудачного поединка.

Ведущий программы Дмитрий Шпирко в завершение эфира сказал, что "Металлисту", если бы президентом клуба оставался Ярославский, была уготована судьба чемпиона. Бывший главный тренер "желто-синих" Мирон Маркевич поддержал его: "У меня никаких сомнений, что "Металлист" на самом деле был очень серьезной командой. Я не хочу сейчас обидеть "Шахтер" или "Динамо", но у них не было шансов".

Традиционно футбольные обозреватели спросили Ярославского о возможности возвращения в футбол или вероятности возродить "тот "Металлист": "С тем "Металлистом" будет весьма сложно что-то сделать. Там юридические коллизии таковы, что легко их преодолеть не удастся. Но посмотрим, что мы сможем сделать. Обещать ничего не буду. Но обещаю, что буду думать", - ответил экс-президент "Металлиста".