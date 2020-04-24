Медработники Одесского онкодиспансера пожаловались на мужа Дубининой Лукьянчука в Минздрав: вымогает деньги у пациентов

Коллектив Одесского областного онкологического диспансера обратился с заявлением в Министерство здравоохранения Украины, сообщив о регулярных вопиющих случаях нарушения трудового и уголовного законодательства Украины со стороны руководящего состава медицинского учреждения на протяжении длительного времени.

Об этом сообщило интернет-издание "КП в Украине".

В заявлении сотрудники указали, что с попустительства руководства, каждый пациент, обращающийся в поликлиническое отделение, обязан сдавать анализы, даже при наличии таковых. При том, делать это пациенты должны в государственной лаборатории на 3-м этаже, где все анализы платные и их стоимость доходит до 1 200 гривен. При этом, заведующая лабораторией не имеет базового медицинского образования. В данной лаборатории онкодиспансера набор стандартных анализов стоит 500-1 200 гривен для всех больных, без исключения. Это дороже, чем, к примеру, в частных лабораториях "Смартлаб" и "Синево". При этом реактивы в лабораторию закупаются за бюджетные средства, а чек не выдается.

Владлена Дубинина. Фото из открытых источников

Помимо этого, руководство диспансера занимается, в прямом смысле слова, поборами с больных: все, кто поступает в отделение должны оплатить 300–500 гривен (в зависимости от отделения), а также от 75 до 100 гривен – за нахождение в 1-местной или 2-местной палате.

Главный врач онкодиспансера Олег Лукьянчук больше занимается операциями, чем управлением. Удается ему и совмещать работу в онкодиспансере с клиникой Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ) – ежедневно после обеда, на своем рабочем месте его найти практически невозможно. Такое совмещение едва ли оставляет ему время для руководства лечебным заведением.

С назначением Лукьянчука, тотальная коррупция в онкодиспансере не уменьшилась:

Продолжается обязательная продажа лекарств больным исключительно через подсобную аптеку "Айболит" по завышенным ценам. Цены на лекарства в этой аптеке завышены в 2-3 раза, чеки на них не выдаются, а разница в ценах передается главной сестре Зацепило Т.Д.

Продолжаются эксперименты над больными: вместо традиционного лечения, пациентов попросту превращают в лабораторных крыс, что приводит к многочисленным летальным исходам.

Известно, что врач, направивший пациента на эксперимент по испытанию лекарственных препаратов, получает от международной фармацевтической компании от 1 000 долларов и выше. "Заработанные" на этом деньги (от 60 до 100 тыс. гривен в день), из лаборатории, от главной сестры Зацепило, ежедневно лично забирает Ирина Потоцкая, курирующая фонд "Вера, Надежда, Любовь" и с которым, к слову, у медучреждения отсутствуют всякие официальные (в т.ч. - договорные) отношения.

Продолжаются перепродажи лекарственных препаратов, закупленных за государственные деньги, через подсобные аптеки, по завышенным ценам.

Также, Лукьянчук привел в медучреждение на должность заведующей лабораторией Бокал Инну Ивановну, которая регулярно занимается вымогательством, с тяжелых больных, денежных средств за анализы перед операцией, вымогает деньги от больных, проходящих химиотерапию, а также имеет "свой" коллектив, который выполняет все ее поручения.

Также, за отказ в исполнении ее указаний, в частности – за отказ в вымогательстве денег с больных и отказ в фальсификации результатов анализов, Бокал уволила 11 опытных, квалифицированных сотрудников диспансера.

За время работы Бокал на должности заведующей лабораторией, по словам сотрудников, ей регулярно совершаются следующие незаконные действия:

незаконно заставляет врачей дежурить круглосуточно, в принудительном порядке;

регулярно унижает честь и достоинство сотрудников онкодиспанснера;

в принудительном порядке переводит сотрудников с одного места работы на другое, не проводя при этом инструктажей по технике безопасности, угрожая уволить по статье;

регулярно требует фальсифицировать результаты анализов, указывать в бланках недействительные результаты (те, которые она лично посчитает «нужным»);

некоторые биохимические показатели не делаются, а просто пишутся;

анализатор электролитов не работает, при этом результаты выдаются ежедневно;

тесты на гепатиты проводятся Бокал одним тестом на 3-4 пациентов.

Как пояснили сотрудники медучреждения в своем заявлении – все средства, получаемые руководством онкодиспансера в результате вымогательств, поборов и прочих противоправных деяний, идут на борьбу жены Лукьянчука – Дубининой за место в кресле ректора ОНМедУ.