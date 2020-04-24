Бойко назвал надругательством отказ Львова вернуть прах разведчика Кузнецова его родственникам

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко заявил, что решение Львовского городского совета отказать родственникам в перезахоронении героя Великой Отечественной войны (ВОВ), советского разведчика Николая Кузнецова является надругательством над памятью всех ветеранов ВОВ и борцов с фашизмом.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

По его словам, устраивать политические игры вокруг могил, запрещать родственникам почтить память их героических предков, втаптывать в грязь подвиг тех, кто отдал свою жизнь в борьбе с фашизмом, могут только последователи нацизма.

"Львовский горсовет открыто чествует коллаборантов и пособников нацизма. Своим решением, принятым накануне Дня Победы, они не просто пытаются лишить людей их законных прав. Они стремятся выстрелить в историю и отомстить ей за поражение, нанесенное их идейным отцам-вдохновителям", – сказал Бойко.

Политик назвал отвратительным тот факт, что в политическом фарсе с отказом в перезахоронении останков погибшего героя участвуют органы государственной власти: так, Министерство культуры рекомендовало отклонить просьбу родственников Николая Кузнецова о перезахоронении из-за "нежелательного общественного резонанса".

"Они даже не понимают, какой международный резонанс провоцируют этим отказом. Современная Украина окончательно превращается в националистическое государство, которое открыто глумится над правами человека и пытается подвергнуть пересмотру итоги Второй мировой войны", – пояснил политик.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует пересмотреть это бесчеловечное и порочащее жителей Львова и весь украинский народ решение. Мы требуем снять запрет на передачу праха героя Великой Отечественной войны Николая Кузнецова его родственникам. Мы обращаемся непосредственно к Президенту Зеленскому с требованием вмешаться в эту ситуацию и разблокировать процесс", – заявил сопредседатель фракции ОПЗЖ.