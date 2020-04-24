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24 апреля 2020, пятница, 17:02 62
Верховная Рада и партии 2020-04-24T17:03:12+03:00
Українські Новини
Бойко назвал надругательством отказ Львова вернуть прах разведчика Кузнецова его родственникам

Бойко назвал надругательством отказ Львова вернуть прах разведчика Кузнецова его родственникам

Петр Стуженко
Львовский горсовет, Юрий Бойко, ОПЗЖ, Николай Кузнецов
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ)  в Верховной Раде Украины Юрий Бойко заявил, что решение Львовского городского совета отказать родственникам в перезахоронении героя Великой Отечественной войны (ВОВ), советского разведчика Николая Кузнецова является надругательством над памятью всех ветеранов ВОВ и борцов с фашизмом.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

По его словам, устраивать политические игры вокруг могил, запрещать родственникам почтить память их героических предков, втаптывать в грязь подвиг тех, кто отдал свою жизнь в борьбе с фашизмом, могут только последователи нацизма.

"Львовский горсовет открыто чествует коллаборантов и пособников нацизма. Своим решением, принятым накануне Дня Победы, они не просто пытаются лишить людей их законных прав. Они стремятся выстрелить в историю и отомстить ей за поражение, нанесенное их идейным отцам-вдохновителям", – сказал Бойко.

Политик назвал отвратительным тот факт, что в политическом фарсе с отказом в перезахоронении останков погибшего героя участвуют органы государственной власти: так, Министерство культуры рекомендовало отклонить просьбу родственников Николая Кузнецова о перезахоронении из-за "нежелательного общественного резонанса".

"Они даже не понимают, какой международный резонанс провоцируют этим отказом. Современная Украина окончательно превращается в националистическое государство, которое открыто глумится над правами человека и пытается подвергнуть пересмотру итоги Второй мировой войны", – пояснил политик.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует пересмотреть это бесчеловечное и порочащее жителей Львова и весь украинский народ решение. Мы требуем снять запрет на передачу праха героя Великой Отечественной войны Николая Кузнецова его родственникам. Мы обращаемся непосредственно к Президенту Зеленскому с требованием вмешаться в эту ситуацию и разблокировать процесс", – заявил сопредседатель фракции ОПЗЖ.

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