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24 апреля 2020, пятница, 16:48 1068
Верховная Рада и партии 2020-04-24T16:48:57+03:00
Українські Новини
Леонов возглавил комиссию Рады по расследованиям коррупции в мэрии Одессы, – СМИ

Леонов возглавил комиссию Рады по расследованиям коррупции в мэрии Одессы, – СМИ

Петр Стуженко
Коррупция, Геннадий Труханов, Слуга народа, Алексей Леонов, ВСК Рады
Алексей Леонов. Фото из открытых источников
Алексей Леонов. Фото из открытых источников

После анонса об инициировании временной следственной комиссии (ВСК) по деятельности Геннадия Труханова на должности мэра Одессы и одесского городсского совета, народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Леонов с коллегами по фракции Артемом Дмитруком, Максимом Бужанским и другими депутатами зарегистрировали проект соответствующего постановления.

Об этом сообщило интернет-издание "Апостроф".

Цель данной ВСК - выявить нарушения Конституции, законодательства и возможные преступления мэра Одессы, горсовета и исполнительного комитета, а также дать оценку работе правоохранительных органов.

Как написали журналисты, деятельность Геннадия Труханова давно требовала оценки и реакции правоохранительной и судебной систем. В частности, одесский мэр фигурирует в расследованиях о злоупотреблениях при отводе земель, растрате, невнесении в декларацию многомиллионного имущества, предоставления разрешений для строительства высоток, завладения около 800 млн гривен муниципалитета при ремонте дорог, застройке одесской Трассы Здоровья и так далее.

Также Труханов является председателем партии "Доверяй делам" в Одесском горсовете, которая формирует повестку дня горсовета и периодически отдает под застройку земли коммунальную собственность в исторической части Одессы и на побережье.

Отметим, что публичная риторика одесских "Слуг" пока находит отражение в их действиях - депутаты делают оправданные шаги для расследования и предоставления надлежащей правовой оценки действиям Труханова и его партии в Одесском горсовете.

Судебные производства по фактам деятельности Труханова и его окружения, длятся несколько лет и тормозятся из-за действий одесских правоохранителей, прокуроров и судей, которые позволяют работать местным порядкам и схемам действующей городской власти.

Создание ВСК, как считают журналисты, на сегодняшний день, является самым действенным механизмом независимого расследования деятельности одесской власти, а также формирования необходимых материалов для передачи собранных фактов и материалов в Офис генерального прокурора с целью предоставления правовой оценки, привлечения виновных к уголовной ответственности.

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