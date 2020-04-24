Леонов возглавил комиссию Рады по расследованиям коррупции в мэрии Одессы, – СМИ

После анонса об инициировании временной следственной комиссии (ВСК) по деятельности Геннадия Труханова на должности мэра Одессы и одесского городсского совета, народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Леонов с коллегами по фракции Артемом Дмитруком, Максимом Бужанским и другими депутатами зарегистрировали проект соответствующего постановления.

Об этом сообщило интернет-издание "Апостроф".

Цель данной ВСК - выявить нарушения Конституции, законодательства и возможные преступления мэра Одессы, горсовета и исполнительного комитета, а также дать оценку работе правоохранительных органов.

Как написали журналисты, деятельность Геннадия Труханова давно требовала оценки и реакции правоохранительной и судебной систем. В частности, одесский мэр фигурирует в расследованиях о злоупотреблениях при отводе земель, растрате, невнесении в декларацию многомиллионного имущества, предоставления разрешений для строительства высоток, завладения около 800 млн гривен муниципалитета при ремонте дорог, застройке одесской Трассы Здоровья и так далее.

Также Труханов является председателем партии "Доверяй делам" в Одесском горсовете, которая формирует повестку дня горсовета и периодически отдает под застройку земли коммунальную собственность в исторической части Одессы и на побережье.

Отметим, что публичная риторика одесских "Слуг" пока находит отражение в их действиях - депутаты делают оправданные шаги для расследования и предоставления надлежащей правовой оценки действиям Труханова и его партии в Одесском горсовете.

Судебные производства по фактам деятельности Труханова и его окружения, длятся несколько лет и тормозятся из-за действий одесских правоохранителей, прокуроров и судей, которые позволяют работать местным порядкам и схемам действующей городской власти.

Создание ВСК, как считают журналисты, на сегодняшний день, является самым действенным механизмом независимого расследования деятельности одесской власти, а также формирования необходимых материалов для передачи собранных фактов и материалов в Офис генерального прокурора с целью предоставления правовой оценки, привлечения виновных к уголовной ответственности.