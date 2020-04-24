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24 апреля 2020, пятница, 15:21 760
Верховная Рада и партии 2020-04-24T15:30:09+03:00
Українські Новини
Массовое тестирование на антитела, карточки иммунитета и налоговые каникулы, – Шахов озвучил собственный план

Массовое тестирование на антитела, карточки иммунитета и налоговые каникулы, – Шахов озвучил собственный план выхода из карантина

Петр Стуженко
Карантин, Коронавирус, Сергей Шахов, Верховная Рада Украины, Covid-19
Сергей Шахов. Фото: пресс-служба
Сергей Шахов. Фото: пресс-служба

Народный депутат Украины Сергей Шахов, который стал первым парламентарием, победившим коронавирус, сегодня, 24 апреля, впервые выступил в парламенте.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Во время выступления нардеп заявил, что необходимо не только бороться с коронавируса, но и спасать экономику. Он назвал карантинные меры вынужденными, но такими, которые не помогут преодолеть кризис.

"Одним лишь карантином победить коронавирус невозможно. Это дорога в никуда. Мы даже не знаем, сколько реально больных в нашей стране ... Минздрав продолжает считать больных, а надо искать здоровых. Нам нужно думать не о, том как не заболеть, а о то как выздороветь", - отметил Шахов.

Также нардеп призвал провести бесплатное массовое тестирование населения на антитела от коронавируса с помощью украинской теста, который уже прошел тестирование и доказал свою эффективность.

"К счастью, мы имеем гениальных ученых, которые уже разработали тест на антитела. Мы пятая страна в мире, которая имеет такой тест. Более того, наш, отечественный тест имеет эффективность 98%, а стоит в 10 раз дешевле, чем иностранные аналоги", - добавил парламентарий.

Нардеп предложил выдать тем гражданам Украины, которые имеют антитела, карточки имумитету и позволить им вернуться к нормальной жизни. В то же время, он предлагает создать национальную сеть банков крови с антителами, которая будет применяться для лечения тяжелобольных короновирусной инфекцией методом плазмопереливання.

Cеред мероприятий, направленных на выход страны из карантина, Шахов предложил: доплатить из госбюджета тем, у кого нет антител к вирусу, и кто будет вынужден продлить карантин, ввести налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса, организовать работу группы ученых, которые займутся разработкой лекарств при государственной поддержке и содействии.

Как сообщалось ранее, нардеп Сергей Шахов прошел тест на антитела к COVID-19. Его кровь подходит для лечения больных коронавирусной инфекцией в тяжелой форме.

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